سعود عبدالعزيز



فتحت أجهزة وزار الداخلية تحقيقا في قضية اتهام أميركيين (رجل وأنثى) ومواطنة ورابع من غير محددي الجنسية لرجلين من أمن المطار باستعمال القسوة والاعتداء بالضرب الى جانب عرقلة سفرهم الى الولايات المتحدة الأميركية، وجار استدعاء المدعى عليهما للتحقيق والوقوف على حقيقة الادعاء والأسباب التي حالت دون سفر المدعين الأربعة، وحول تفاصيل القضية والتي حملت رقم 2020/68 جنح جليب الشيوخ وبعنوان «استعمال قسوة واعتداء بالضرب»، فإن ضابط مخفر المطار أحال الى مخفر شرطة الجليب أميركي من مواليد 1987 وأميركية من مواليد 1987 كلاهما من أصول عربية، وكذلك مواطنة من مواليد 1996، وبدون من مواليد 1976.



حيث أبلغ المدعي الأول والمدعية الثانية تعرضهما لاستعمال القسوة والضرب ودفعهما من قبل شرطي ووكيل عريف، وذلك أثناء تواجدهما في مطار الكويت الدولي للسفر الى أميركا، وعلى حسب تأكيدهما هناك إساءة استخدام الوظيفة من قبل المدعى عليهما بمنع سفرهم بعد مشادة على خلفية تذكرة السفر، كما أبلغت المدعية الثالثة «المواطنة» أن وكيل العريف قام بضربها.



ومن المقرر الاستعانة بكاميرات المطار للوقوف على كامل تفاصيل الواقعة، خاصة وأن كل ما يدور في المطار موثق.