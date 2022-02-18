مريم بندق

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عن صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.



وذكر المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه صدر أيضا مرسوم أميري بتكليف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة.



وأضاف انه تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.



من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوسوفو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

لا اجتماع استثنائياً لمجلس الوزراء اليوم

علمت "الأنباء" ان مجلس الوزراء لن يعقد اليوم اجتماعا استثنائياً.