أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت عن انضمامها كشريك استراتيجي لجائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد لأفضل رياضي محلي «جولدن 1»، والتي تقام لموسمها الرابع على التوالي، حيث تم إطلاقها عام 2018 بهدف زيادة الوعي الرياضي بين أوساط الشباب والرياضيين المحليين في الكويت، مع التركيز على الروح الرياضية والعمل الجماعي، وذلك من خلال اللعبة الشعبية لدى كثير من الشباب وهي كرة القدم.



وتتضمن الجائزة مجموعة من الفعاليات المصاحبة تقام على مدار عدة أسابيع وتهدف إلى زيادة الوعي الرياضي وتعزيز دور الرؤية بتقديم السبل المتاحة في إنشاء شباب يصنع منهم نجوم في لعبة كرة القدم.

ويمثل الجائزة من فئة الرياضيين نجمي كرة القدم بشار عبدالله وبدر المطوع، حيث يشاركون في الفعاليات والمباريات المختلفة لجذب الشباب لفكرة المشاركة الرياضية، وضمن هذا السياق، أقيمت المباراة الافتتاحية الأولى في لعبة «التيكبول» ما بين فريق بشار عبدالله وفريق بدر المطوع في الصالة الرياضية بالجامعة الأمريكية بحضور عدد من الطلاب الرياضيين وفريق التيكبول الرسمي ومسؤولي الجامعة ومنظمي الجائزة، وتستمر المباريات بشكل شهري في حرم الجامعة الأمريكية لتختتم في نهاية الموسم بمباراة كرة قدم ودية بين نجوم الجائزة وهواة رياضة كرة القدم من الجامعة.



ومن جهتها، تقوم قنوات راديو وتلفزيون «مارينا إف إم» باعتبارها الشريك الإعلامي للجائزة ببث برامج حصرية يشارك فيها لاعبو المنتخب الوطني بشار عبدالله وبدر المطوع، وتستضيف ضيوفا من الساحة الرياضية مثل المدربين وعشاق الرياضة وأعضاء اللجان الرياضية المحلية.



وأعلنت د.روضة عواد في تصريح لها أن فكرة شراكة الجامعة مع الجائزة نابعة من حرص الجامعة على دعم الرياضة بكل أنواعها كونها عنصر هام في العملية التعليمية والتنموية التي من شأنها أن تنتج أجيالا أصحاء ذهنيا وبدنيا.



من جهته، أكد مؤسس جائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب محلي منصور سنان على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة الأمريكية في الكويت والجائزة مثمنا دور الجامعة المتمثل في القطاع التعليمي الخاص في دعم الرياضة والشباب.



ومن المتوقع أن يختتم الموسم الرابع للجائزة في شهر مايو المقبل، حيث سيقام الحفل الختامي في حرم الجامعة الأمريكية في الكويت ويتم خلاله الإعلان عن الفائز بالجائزة.