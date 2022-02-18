عبدالعزيز الفضلي



خلا عدد من المناطق التعليمية امس من عمال النظافة، الأمر الذي جعل بعض الموظفين فيها يستعينون بخدم المنازل لتنظيف المكاتب.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان سبب غياب وتوقف عمال النظافة عن العمل يرجع لعدم صرف رواتبهم منذ شهر سبتمبر الماضي من قبل الشركة المختصة، مشيرة الى ان وزارة التربية تعمل جاهدة لحل هذه المشكلة التي تعاني منها منذ عدة سنوات سواء على مستوى العمالة أو المراسلة.



واضافت المصادر ان الوزارة تكثف جهودها وبتعليمات من وزير التربية د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب لوضع حد لهذه العراقيل خاصة مع اقتراب الفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق في السادس من الشهر المقبل، لافتة الى انه لم يتبق سوى اسبوع فقط للعمل وبعدها ندخل في عطلة الأعياد الوطنية.



من جانب آخر، اعتمد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد قرارا يقضي بندب باحث أول تربوي في إدارة التقويم وضبط جودة التعليم نورة الفيلكاوي للعمل بوظيفة رئيس قسم البحوث بإدارة المكتبات بقطاع التنمية التربوية والانشطة اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.