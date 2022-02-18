وجه النائب د.أحمد مطيع سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، نص على ما يلي:

نشرت صحيفة السياسة الكويتية بعددها رقم (18863) الصادر بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 21 يناير 2022 خبرا مفاده أن المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة تسلمت شحنة جديدة من لقاح استرازينيكا تنتهي صلاحيتها في شهر فبراير 2022، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل ما ورد في الخبر المذكور صحيح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما مبررات الوزارة لاستيراد شحنة تنتهي صلاحيتها خلال فترة وجيزة؟

2- صورة ضوئية من عقد توريد آخر شحنة من لقاح استرازينيكا وموافقات الجهات الرقابية عليه وشروط العقد الخاصة والعامة.

3- هل يوجد بند في العقد يتضمن فرض عقوبات على الوزارة في حال عدم شرائها عددا معينا من الجرعات؟

4- صورة ضوئية من غلاف عينة من الشحنة يوضح فيه تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

5- هل تصرفت الوزارة في الشحنة؟

6- هل عُرض سعر الشحنة على لجنة الشراء في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار لجنة الشراء.

7- صورة ضوئية من جميع المخاطبات بين وزارة الصحة والشركة المنتجة للقاح استرازينيكا بشأن شراء وتوريد اللقاح.

8- كم السعر المطلوب والمعلن مسبقا من الشركة للجرعة الواحدة؟

9- كم سعر الجرعة الواحدة المتفق عليها في عقد التوريد إلى الكويت؟ ومن حدد هذا السعر؟ وعلى أي أساس كان تحديد السعر؟ وما الأمور التي يشملها هذا السعر؟

10- كم تبلغ قيمة الجرعة الواحدة من لقاح استرازينيكا بالنسبة للشحنات التي استوردتها الوزارة سابقا؟

11- كمية اللقاحات الموجودة في مستودعات الوزارة وأنواعها وتاريخ صلاحية كل منها وتزويدي بما يثبت ذلك.

12- كمية اللقاحات منتهية الصلاحية لدى مستودعات الوزارة، وما إجراءات الوزارة في التعامل معها؟ وهل سبق إلزام المورد باستبدالها؟