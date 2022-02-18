روج الفنان الكوميدي المصري محمد ثروت لمسلسل (دايما عامر)، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بالكشف عن شخصيته بشكل كوميدي.

ونشر ثروت - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة من كواليس المسلسل مدون فيها جملة "مستر فايز عبقري الرياضيات"، وكتب "يا ناس يا عسل.. مستر فايز وصل.. (دايما عامر) رمضان 2022".

ويواصل النجم مصطفى شعبان وفريق العمل حاليا تصوير أحداث المسلسل الذي يناقش مشاكل التعليم في مصر، خلال الفترة الأخيرة ويضع حلولا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب.

ويسلط المسلسل الضوء على الأماكن المميزة التي تثبت جمال الأماكن السياحية في مصر، وخاصة مجموعة من المشاهد في محافظتي أسوان والأقصر والقاهرة وعدد من الأماكن السياحية.

ويكثف فريق العمل ساعات التصوير بقيادة المخرج مجدي الهواري؛ حيث جرى حتى الآن الانتهاء من تصوير أكثر من 5 أسابيع كاملة من المسلسل الذي تدور أحداثه؛ حول مجموعة من المواقف التي تقابل الطلاب وأولياء الأمور والحركة التعليمية بشكل عام من خلال أخصائي اجتماعي يجسده الفنان مصطفى شعبان يحاول معرفة مشكلات الطلاب وحلها.

ويعتمد المسلسل في ديكوره الأساسي على المدرسة، والمسلسل يعد هو الأول عن طريقة الكتابة التفاعلية؛ من خلال مجموعة من المواقف ذكرها أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويشارك في بطولة المسلسل لبلبة، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعي، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسما إبراهيم، أمل رزق، وتأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.