أكد أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب سلمان الحليلة وعضو الشعبة النائب مساعد العارضي على أهمية عقد المؤتمرات العربية في تسليط الضوء على القضايا العربية ومناقشتها وبحث سبل حلها من أجل تحقيق مصالح الشعوب.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الحليلة في تصريح صحافي إن إقامة المؤتمرات العربية أمر في غاية الأهمية لاسيما في تناول وبحث القضايا المشتركة وتحقيق مصالح الشعوب، مؤكدا الحاجة الماسة لمثل هذه الاجتماعات لمواجهات التحديات التي تمر بها الدول العربية.

وأشاد الحليلة بكلمة الرئيس الغانم أمام المؤتمر والتي جسدت استمرار جهود الديبلوماسية البرلمانية الكويتية في توحيد الصف العربي، وتنسيق المواقف في البرلمانات الدولية تجاه القضايا العربية.

واعتبر الحليلة أن تناول الكلمة لمقومات التواد والتراحم والتعاطف بين العرب، فضلا عن تبوؤ القضية الفلسطينية كعادتها جزءا رئيسيا من الكلمة، يعكسان بصدق وإخلاص التوجهات الكويتية الرسمية بشأن المحيط العربي والقضية الفلسطينية.

من جانبه، شدد العارضي في تصريح مماثل على أهمية عقد الاجتماعات والمؤتمرات للبرلمانات العربية من أجل بحث ومناقشة القضايا العربية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وذكر العارضي أن اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية في المؤتمرات العربية تسهم في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهم دول المنطقة، مبينا أن ذلك يساعد في تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود والمواقف تجاهها.

وأشاد العارضي بتفاعل وفود البرلمانات المشاركة في المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي، معربا عن أمله الخروج بنتائج إيجابية تحقق الأهداف المرجوة من عقد المؤتمر للوصول إلى التضامن العربي.