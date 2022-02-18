أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 610801.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 4522 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 584578 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7ر95 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2527 حالة مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 23696 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 344.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 22593 ليصبح مجموع الفحوصات 7426449 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 6 في المئة.