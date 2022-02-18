حنان عبدالمعبود



طالبت رئيس قسم الصحة الوقائية بمستشفى الفروانية د.مروة محمد إدارة المستشفى بالتعميم على أقسام الحوادث (أطفالا وكبارا) بالعمل على تعزيز الترصد لأي حالة يشتبه في إصابتها بنزلات معوية بسبب اكتشاف أجسام غريبة وقطع بلاستيكية في خضراوات مجمدة قادمة من السويد.



وبينت في كتابها الى إدارة المستشفى ان هذه الأعراض قد تكون بسبب استهلاك منتج لكرات الخضراوات المجمدة قادمة من مملكة السويد، مشيرة إلى انه قد وردنا بلاغ من شبكة سلامة الغذاء الدولية بتاريخ 16 فبراير 2022 يفيد باكتشاف أجسام غريبة (قطع بلاستيكية) داخلها، وقد تم توزيع هذه المنتجات المعنية داخل الكويت.



وشدد التعميم على سرعة الإبلاغ عن اي حالات مؤكدة قد يتم اكتشافها، ومن المتوقع ان تقوم كل أقسام الصحة الوقائية بمختلف المستشفيات بإصدار تعاميم حول هذا الأمر.