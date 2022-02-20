تعقد «سكاي إيفينت ونيو تايم للإنتاج الفني» مساء اليوم مؤتمرا صحافيا في فندق كراون بلازا الفروانية للحديث عن مهرجان الكويت الاول والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 24 الى 28 الجاري احتفالا بالأعياد الوطنية، وسيتضمن العديد من الفقرات الفنية والترفيهية وذلك وفقا للاشتراطات الصحية التي تتبعها البلاد في إقامة مثل هذه التجمعات.



وسيقام في مهرجان الكويت الأول عدد من الحفلات الغنائية على مسرح مدينة الكويت لرياضة المحركات، ويشارك فيها عدد من نجوم الخليج والعرب مثل حسين الجسمي وإبراهيم دشتي وبدر الشعيبي ورحمة رياض ومحمد حماقي وشمة حمدان وخالد فؤاد.