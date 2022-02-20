دعاء خطاب Doua khattab



أعرب علي طالب عبدالرحيم المعروف إعلاميا باسم دي جي وست عن سعادته بعد مشاركته مع فرقة ميامي وشمة حمدان ودافي وبدر الشعيبي في حفل roud rush. وقال خلال حديثه لـ «الأنباء»: بصراحة الجمهور (يخرع) وكانت لي صدمة برؤية هذا الحشد من الجمهور وتعطشه للحفلات، حيث تشهد الكويت انتعاشة في الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد عامين من الانقطاع بسبب كورونا».



وعن حفلاته القادمة، قال عبدالرحيم: «إن شاء الله انتظرونا في تاريخ 25 مع بدر الشعيبي وحسين الجسمي وإبراهيم دشتي، واعدا الجمهور بحضور حفلات استثنائية مليئة بالمفاجآت والأغاني الجديدة».



وعن جديده في إذاعة الكويت، قال: برنامج «فريش ميكس» في الإذاعة على موجة سوبر ستيشن 99.7 كل سبت من 7 إلى 9. وأضاف: ان البرنامج كان قد توقف خلال فترة كورونا لتعذر بثه المباشر، لكنه عاد بالتزامن مع مرحلة تخفيف القيود وعدنا بريمكسات قوية حازت إعجاب المستمعين.