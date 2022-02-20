أحمد الفضلي



تواصل الفنانة البحرينية أميرة محمد تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي «الزقوم» الذي يصور حاليا في عدد من مناطق العاصمة البحرينية المنامة ويشهد مشاركة كوكبة من نجوم الدراما البحرينية والخليجية تمهيدا لعرضه عبر عدد من القنوات الخليجية في السباق الرمضاني المقبل.



من جانبها، أعربت أميرة عن بالغ سعادتها بالمشاركة في مسلسل «الزقوم» لما يحتويه العمل من مقومات قادرة على تحقيق النجاح لأي عمل فني بوجود نص جيد ورؤية إخراجية وعدد كبير من النجوم، في مقدمتهم الفنان القدير سعد الفرج، مشيرة إلى انها تخوض التجربة الثانية مع الفرج الذي سبق ان شاركته في بطولة مسلسل «باب الريح» قبل ما يقارب ستة أعوام، حيث تم إنتاج العمل في العام 2016.



وعن دورها في العمل، أفادت أميرة من خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء» من موقع إقامتها حاليا في المنامة بأنها تجسد دور فتاة في منتصف العمر وهي الابنة الغالية للفنان سعد الفرج والتي تعاني الأمرين مع والدها طوال أحداث المسلسل الممتدة الى 30 حلقة. وأضافت أميرة ان نص العمل مكتوب باحترافية عالية من قبل الكاتب إسماعيل عبدالله ويصور حاليا برؤية إخراجية احترافية من قبل المخرج أحمد المقلة وضم عددا كبيرا من النجوم خلاف سعد الفرج كلا من سعاد علي وحبيب غلوم وهيفاء حسين وعبدالله ملك وفاطمة الحوسني وغيرهم من النجوم، ومع الأجواء الرائعة التي نعيشها حاليا في لوكيشنات تصوير العمل نتمنى ألا تنتهي بسبب الاستمتاع الكبير بأجواء العمل.