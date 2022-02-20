انطلقت العلامة التجارية الجديدة «ميد» المتفرعة من منصة فو يوم الجمعة الموافق 18 فبراير خلال مهرجان الطعام الذي استمر لمدة يومين، حيث جمع المهرجان أكثر من 50 علامة تجارية كويتية متخصصة بالأكل يعرضون منتجاتهم ويحضرون الطعام مباشرة أمام الحضور، وتخلل المهرجان العديد من النشاطات والمسابقات وكل ذلك في مدينة الكويت لرياضة المحركات في منطقة علي صباح السالم.



وتهدف ميد الى احتضان كل ما يتعلق بقطاع الطعام وابتكارات الطهي في الكويت ودعمه والتسويق له كأول حاضنة كويتية هدفها تعزيز سياحة الطعام وصناعة الغذاء ودعم تجار التجزئة المحليين والمطاعم الجوالة والمزارعين والمستثمرين في مجال الطعام والعلامات التجارية الكويتية المتميزة ومساعدتهم على تعزيز مكانتهم في صناعة الأغذية في الكويت، ومن ثم تصدير منتجاتهم وعلاماتهم التجارية إلى منطقة الخليج العربي.

ويرمز اسم «ميد» الذي أطلق على العلامة التجارية الجديدة المتفرعة من منصة فو الى ان المنتجات الكويتية تصنع بكل حب، هذا وتركز ميد على تطوير الإنتاج المحلي وإظهاره للعالم أجمع.



وفي تصريح لها قالت الرئيس التنفيذي لمنصة «فو» ريهام العيار: «يحقق قطاع الطعام نموا كبيرا في جميع أنحاء العالم، ويمكن للكويت الاستفادة من هذا القطاع بشكل كبير نظرا لسوقنا الغني بمفاهيم جديدة ومطاعم متنوعة وتجارب مختلفة.

بهدف تنويع مصادر الدخل للبلاد علينا أن نبدأ بالاستثمار في القطاعات التي تحقق انتشارا ونجاحا عالميا ونموا كبيرا مثل سياحة الطعام، والترفيه، والإعلام، والرياضة والابتكار».



وهذا، وقد نشرت شركة «بركشاير هاثاواي» مؤخرا تقريرا حول قيمة سياحة الطعام في العالم يوضح أن ايرادات الأسواق وصلت قيمتها الى 696.5 مليار دولار أميركي في عام 2021 ويتوقع الباحثون أن ترتفع إلى 1.796.5 مليار دولار أميركي بحلول عام 2027، مما يظهر ارتفاع في معدل النمو السنوي بنسبة 17.4% خلال 2022-2027.



وأضافت العيار في تصريحها: «إن سوق المطاعم في الكويت واسع ومتنوع ومليء بالمواهب الشابة الكويتية التي يمكنها نقل هذا القطاع إلى مستوى عالمي.

وقد أطلقت منصة فو العلامة التجارية «ميد» لدعم الطهاة الطموحين وإطلاق ابتكارات طهي جديدة وصقل مواهب الهواة ومساعدة الشركات على التطور لجعل الكويت تتصدر عربيا في هذا المجال.

وأكدت أننا نستثمر استراتيجيا في هذا المجال من خلال توفير نظام يعزز الشفافية والإبداع والمسابقات لتنمية المواهب الشابة وإيصالها إلى الأسواق العالمية».