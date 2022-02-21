أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تنظيم برنامج تدريبي بعنوان «المبادر المحترف في قطاع الاستزراع السمكي والروبيان» خلال الفترة بين 6 و31 مارس المقبل والذي يندرج ضمن برنامج المبادرة الحكومية «المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة».



وقال المعهد في بيان صحافي أمس إنه وقع والهيئة العامة للشباب اتفاقية مشتركة لتمكين الشباب الكويتيين من الإسهام الإيجابي بمختلف النواحي العملية ومن أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إكسابهم المهارات المهنية والإدارية المتعددة انطلاقا من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية، ومن بين المشاريع التي تسعى الهيئة لتنفيذها مشروع تطوير الاستزراع السمكي والروبيان مستهدفة إيجاد مشاريع حرفية صغيرة ومتوسطة تسهم في توفير وظائف جديدة بسوق العمل للشباب.



وذكر أنه من هذا المنطلق سيتم عقد البرنامج التدريبي في المقر الرئيسي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بالشويخ.



ونقل البيان عن مديرة دائرة تنمية القوى العاملة في المعهد منى الفيلكاوي قولها إنه من خلال البرنامج سيتم التطرق إلى كيفية تأسيس المشاريع والرؤى المبتغاة ومفاهيم السوق المحلي والحصة التسويقية.



وأضافت الفيلكاوي أن البرنامج سيتناول أيضا طرق تأسيس الشركات وكيانها القانوني والتخطيط المالي والمبادئ المحاسبية ومبادئ دراسة الجدوى والخطط التسويقية وثقافة المستهلك إضافة إلى الاستزراع المائي منذ الخطوة الأولى.



وأوضحت أن البرنامج سوف يتضمن تدريبا عمليا في مختبرات المعهد البحثية في السالمية ومزارع الاستزراع السمكي بمحطة الأبحاث والابتكار التابعة للمعهد في منطقة كبد، ويمكن للراغبين التسجيل في هذا البرنامج بزيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.youth.gov.kw/YPI/index.aspx علما أن آخر موعد لتسلم طلبات التسجيل هو 28 فبراير الجاري.