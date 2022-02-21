تحت شعار «الكويت بجانبكم» وفي محطة جديدة من محطات العطاء الإنساني الكويتي التي تنفذها الجمعية الكويتية للإغاثة تطلق الجمعية حملة إنسانية كبرى تحت شعار «فزعة أفغانستان» وذلك بمشاركة أكثر من 20 جهة خيرية كويتية.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي حمد سليمان المشعان، إن هذه الفزعة ما هي إلا صورة ممتدة لصور الفزعات الكويتية الأصيلة في طباع الشعب الكويتي والمتجذرة تاريخيا فيه، حيث سبق وأن تمت تسمية دولة الكويت بالمركز الإنساني نتيجة هذا الحس الإنساني الراقي.

بدوره، أعلن رئيس لجنة الإغاثة في الجمعية الكويتية جمال عبد الخالق النوري أن إطلاق الحملة يوم الثلاثاء 22 من فبراير الجاري.