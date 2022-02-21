القاهرة - خديجة حمودة - ناهد إمام

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه جرت امس مراسم تسليم السلطة الوطنية الفلسطينية الإهداء المشترك المصري- الصيني، والمخصص لقطاع غزة، متمثلا في 500 ألف جرعة من لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) المضاد لعدوى فيروس كورونا المستجد والمصنع محليا في مصر لدى الشركة المصرية القابضة لإنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية (فاكسيرا) التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية.



وذكرت الوزارة - في بيان - أن مراسم تسليم الإهداء جرت بمقر شركة «فاكسيرا» بحضور د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وكل من السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير لياو ليتشينج سفير جمهورية الصين الشعبية، والقنصل الفلسطيني نداء البرغوثي.



وأوضحت الوزارة أن هذا الإهداء المشترك يأتي في إطار التعاون المثمر القائم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ومكافحة تداعياته، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقيتين في أبريل 2021 بين الشركة المصرية القابضة (فاكسيرا) وشركة (سينوفاك) الصينية للمستحضرات الحيوية بهدف التصنيع المحلي للقاح شركة «سينوفاك» المضاد لعدوى فيروس كورونا.



وبحسب البيان، يأتي توجيه أول إهداء مشترك من لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) إلى الأشقاء الفلسطينيين تقديرا للعلاقات الراسخة المصرية- الفلسطينية وكذا الصينية- الفلسطينية، وتأكيدا للالتزام إزاء دعم الجهود الفلسطينية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن عن هذا الإهداء في إطار المباحثات التي عقدها وزير الخارجية سامح شكري مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانج يي خلال زيارة الأخير إلى مصر في يوليو الماضي.