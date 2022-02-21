القاهرة - خديجة حمودة



اختتمت فعاليات التدريب البحري الدولي (IMX/ CE22) والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، وذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأميركية.



وتضمنت فعاليات التدريب عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة في مجال الأمن البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية، كما تم عقد عدد من جلسات التشاور مع مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين عبر الفيديو كونفرانس بغرض تبادل الخبرات التدريبية وتوحيد المفاهيم العملياتية.



كما نفذت العناصر المشتركة في التدريب، أعمال التعامل مع المركبة المسيرة آليا التي تعمل تحت سطح البحر، وذلك للتدريب على أحدث الأساليب العالمية في مجال مكافحة الألغام البحرية.



ونفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب، أعمال مكافحة العبوات المرتجلة والشراك الخداعية وإزالة الألغام، كما تم تنفيذ أعمال تأمين المسطحات المائية بالموانئ وتأمين خروج السفن من الممرات الملاحية.



يأتي التدريب (IMX/ CE22) في إطار تطوير قدرات القوات البحرية في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات، وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مسرح العمليات في البحر الأحمر.