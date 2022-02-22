بداح العنزي



تبحث لجنة الاحمدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة حمدي العازمي طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص أراض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور.



ويتضمن جدول الاعمال التالي: الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الرومي بشأن استحداث لفات وجسور بطريق صباح الأحمد إلى الوفرة «الطريق الجديد»، وكتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن الاقتراح المقدم من العضوين د.علي بن ساير ود.حسن كمال بتخصيص موقع لإنشاء حديقة عامة في منطقة العقيلة.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقطاع جزء من الحيازة الزراعية 64 بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 12 لإقامة مسجد ومواقف سيارات.



من جهة أخرى، تناقش لجنة الفروانية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة برئاسة محمد الرقيب كتاب وزارة الداخلية بشأن اقتراح توسعة شارع سالم المزين بمنطقة خيطان.



ويتضمن جدول الاعمال: طلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تخصيص موقع المصلي ومواقف سيارات بمنطقة عبدالله المبارك مقابل قطعة 9، وطلب وزارة الشؤون بشأن إعادة تصميم موقع مواقف السيارات الأمامية لمركز ضاحية إشبيلية قطعة 3.