أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء بجولة ميدانية في مناطق المحافظة لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام في إطار للارتقاء بمستوى النظافة.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة الجهراء فهد القريفة أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة، لافتا الى ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مشددا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

وأوضح القريفة أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بمنطقة الصبية أسفرت عن رفع 7 بقالات متنقلة لوجودها في الطريق الرئيسي تسبب عرقلة السير وحوادث وتم ارسالها الى موقع حجز السيارات.