قدمت عضـــو المجلــــس البلـــدي م.مها البغلي اقتراحا بإلزام الاندية الصحية بتوفير أجهزة الإنعاش القلبي «AED».



وقالت البغلي: لاحظنا خلال الفترة الأخيرة عدة حالات لسقوط شباب بسكتات قلبية أثناء التمارين في النوادي الصحة والرياضية مما أدت إلى حالات وفاة لتأخر التعامل مع الحالات، لحين وصول سيارات الإسعاف في حين ان وجود أجهزة بسيطة «AED» يمكن توفيرها لإنعاش القلب وتدريب العاملين في النوادي على استخدامها ومحاولة إنقاذ المصاب، فصحيح ان الأعمار بيد الله ولكن يجب أن نلتزم بقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، ويجب علينا أن نحرص على الالتزام بالإجراءات المتعارف عليها عالميا.



لــــذا اقترح: أن يــــكون أحــــد شـــروط الأمن والسلامة وإصدار تراخيص البلدية للنوادي الصحية والرياضية توافر جهاز إنعاش القلب «AED» وتدريب العاملين في المرفق على استخدامها.