أسامة دياب



افتتحت سفارة الهند في الكويت بالتعاون مع الشبكة الثقافية الهندية «ICN» حفل «ناماستي كويت»، وهو احتفال يستمر لمدة أسبوع يشمل الفنون والموسيقى والرقص الهندي بمناسبة اليوم الوطني للكويت، وذلك خلال الفترة من 20 الى 28 فبراير الجاري.



وتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والعروض الفلكلورية والرقصات الشعبية التي نالت استحسان الحضور، كما تم اصدار ألبوم رائع بعنوان «مرحبا يا كويت» بثلاث لغات.



ورحب السفير الهندي لدى الكويت سيبي جورج في كلمته الافتتاحية بجميع الضيوف والمشاركين والإعلاميين، وسلط الضوء على ثراء الحضارة الهندية وثقافتها المتنوعة، مشيدا بحالة الترابط الخاصة التي تجمع الهند والكويت وتحقيق التقارب الثقافي بين البلدين الصديقين.



وأضاف جورج أن الأسبوع الثقافي احتفل بالشــراكــة الحيــويــة والديناميكية بين البلدين، حيث خضعت روابطنا لاختبار الزمن، وقامت شعوبنا ببنائها على أسس متينة على مدى قرون على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، وبمرور الوقت، ازدهرت الشراكة لتصبح ديناميكية تطلعية، وانني على ثقة في أن العلاقة ستستمر في الازدهار وتتطور إلى عصر جديد، هي شراكة هندية- كويتية جديدة تربط بين رؤى قيادة البلدين من أجل التنمية المتبادلة والتقدم للشعبين.