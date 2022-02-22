رواتب “ فبراير “ أودعت في 12 الجاري حرصاً من الحكومة علي تحويلها إلى الحسابات الشخصية لجميع الموظفين قبل العطلة

ترقب موعد اجتماع " الخدمة المدنية " لإعداد ضوابط بيع الإجازات

تكليف " الخدمة المدنية " بدراسة تقليص دوام الموظفين إلى 4 أيام أسبوعياً أو تقسيم الموظفين إلى مجموعتين .. للحين

مجلس الوزراء‬⁩ يشيد برئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحسن إدارته لجلسات الاستجواب والحرص الصادق على تكريس الممارسة الديموقراطية

المجلس‬⁩ يهنئ أحمد ناصر المحمد بتجديد الثقة ويشيد بتميز أدائه اثناء تفنيد الاستجواب

تكليف وزير النفط بإحالة تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتضمن متابعة الخطة السنوية 2021/ 2022

المجلس ‬⁩ يؤكد مؤازرته لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب في مواجهة الاستجواب المقدم له

تكليف " القانونية الوزارية " دراسة إنشاء مركز وطني لتطوير مهارات الموظفين وتأهيل المرشحين للمناصب الجديدة حسب مقترح " الديوان "



مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التعديلات على مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية، وذلك التزاما بما تعهدت به الحكومة أمام مجلس الأمة في جلسة 8 فبراير باعتماد تعديل المرسوم خلال شهر، وتم تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع ضوابط تنفيذ التعديلات، والذي سيلتئم قريبا لصياغة الضوابط تمهيدا للتنفيذ.

وألغى المجلس تسجيل المسافرين على منصتي «كويت مسافر» و«بالسلامة» ونظام «منى» لاعتماد المختبرات الخارجية الخاصة بإصدار شهادات لـ PCR علي ان يتم تنفيذ القرار اعتباراً من غدٍ.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن رواتب فبراير أودعت 12 الجاري حرصا من الحكومة على تحويلها الى الحسابات الشخصية لجميع الموظفين قبل العطلة التي تبدأ الخميس.

وعلمت «الأنباء» أيضا ان تنفيذ تعديل الكادر المالي للممرضين الكويتيين الذين تتدرج الزيادات المالية لهم حسب المسمى الوظيفي، والذي تضمن أيضا زيادة مالية للممرضين الوافدين، سيتم صرفه مع راتب مارس المقبل للممرضين العاملين في الهيئة العامة للرياضة وبأثر رجعي على حسب ميزانية جهة العمل.

هذا، وينتظر الممرضون العاملون في وزارات الصحة والشؤون والداخلية وغيرها من الجهات الحكومية التي يعمل بها ممرضون وصول إشعارات صرف الزيادات.

موافقة مجلس الوزراء على بيع الإجازات نقداً.. يستتبعها تكليف "الخدمة المدنية" بوضع ضوابط التنفيذ

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، عن انه بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على تعديل المادة 40 من مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية سيتم تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع ضوابط التنفيذ.



وأوضحت ان مجلس الوزراء سينظر في مقترح بيع الإجازات نقدا بعد توافق ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية على المقترح المقدم من "الديوان" تمهيدا لتكليف "مجلس الخدمة " بوضع ضوابط التنفيذ.



وأضافت أن الرؤية المتفق عليها بين "الديوان" و" المالية" لم تحدد بعد آلية وضوابط الاستبدال النقدي للإجازات، كعدد الأيام المسموح باستبدالها أو عدد مرات الاستبدال أثناء الخدمة.

وبينت ان السماح للموظف ببيع جزء من رصيد إجازاته الدورية ليس شرطا ان يتم مرة واحدة اثناء الحياة الوظيفية للموظف، لافتة إلى أهمية اشتراط عدد معين من سنوات الخدمة، وعدم استنفاد كامل رصيد إجازات الموظف.

تكليف "الخدمة المدنية" بدراسة تقليص دوام الموظفين إلى 4 أيام أسبوعياً أو تقسيم الموظفين إلى مجموعتين .. للحين

أكدت مصادر حكومية في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، انه حتى الآن لا حديث من قريب أو بعيد عن تكليف مجلس الخدمة المدنية بإجراء دراسة او وضع مقترح او بلورة إيجابيات وسلبيات خفض دوام الموظفين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية ليصبح 4 أيام أسبوعياً فقط.

وأكملت المصادر قائلة : نعتقد ان تقليص الدوام إلى 4 أيام فقط اسبوعيا والذي لم يعرض على"الخدمة المدنية" مستبعد حتى الآن، إلا اذا تم تكليف المجلس رسميا بدراسة المقترح .

واستدركت المصادر بقولها : هناك بدائل أخرى لها مردود ايجابي على سيولة وانتظام الحركة المرورية مثل تقسيم دوام الموظفين إلى مجموعتين، وكل مجموعة يكون دوامها يوما على ان يتوالى دوام المجموعة الأخرى في اليوم التالي وهكذا، مشيرة إلى استبعاد فكرة تقسيم دوام الموظفين إلى دوامين صباحي ومسائي.

ترقب موعد اجتماع "الخدمة المدنية" لإعداد ضوابط بيع الإجازات

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" انه يترقب تحديد موعد لاجتماع مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد لإعداد ضوابط تنفيذ التعديلات على مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح بالاستبدال النقدي لإجازات الموظفين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء في جلسته المقررة أمس الاثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مثمنة التزام الحكومة بتنفيذ تعهدها أمام مجلس الأمة في جلسة 8 فبراير الماضي بإنجاز التعديلات خلال شهر.

الزيادات المالية للممرضين الكويتيين والوافدين مع رواتب مارس



علمت "الأنباء" ان تنفيذ تعديل الكادر المالي للممرضين الكويتيين والذي تتدرج الزيادات المالية لهم حسب المسمى الوظيفي والذي تضمن أيضا زيادة مالية للممرضين الوافدين سيتم صرفه مع راتب مارس المقبل للممرضين العاملين في الهيئة العامة للرياضة وبأثر رجعي على حسب ميزانية جهة العمل.



هذا، وينتظر الممرضون العاملون في وزارات الصحة والشؤون والداخلية وغيرها من الجهات الحكومية التي يعمل بها ممرضون وصول اشعارات صرف الزيادات.

رواتب "فبراير" أودعت في 12 الجاري حرصاً من الحكومة على تحويلها إلى الحسابات الشخصية لجميع الموظفين قبل العطلة



علمت "الأنباء" ان رواتب شهر فبراير أودعت في 12 الجاري حرصاً من الحكومة على تحويلها للحسابات الشخصية لجميع الموظفين قبل العطلة.

مجلس الوزراء اعتمد بيع الإجازات نقداً

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" عن أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التعديلات على مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية وتم تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع ضوابط التنفيذ.

وفيما يلي بيان مجلس الوزراء :

مجلس الوزراء هنّأ القيادة السياسية بالأعياد الوطنية واستذكر بكل الاعتزاز الصمود البطولي لأبناء الكويت وإرادتهم الصلبة في رفض الظلم والعدوان والدفاع عن كيان وطنهم

إيقاف العمل بمنصتي «كويت مسافر» و«بالسلامة» ونظام «منى»

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة د.محمد الفارس بما يلي:



بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ 61 للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الـ 31 ليوم التحرير المجيدين، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم، مستذكرا بكل الاعتزاز الصمود البطولي لأبناء الكويت وإرادتهم الصلبة في رفض الظلم والعدوان والدفاع عن كيان وطنهم، مشيدا بكل العرفان والتقدير والامتنان بالمواقف الشجاعة للدول الشقيقة والصديقة قيادات وشعوبا والتي كان لها الدور الحاسم في تحرير الكويت واستعادة حريتها وسيادتها، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم على وطننا العزيز وقيادته وشعبه الكريم نعمتي الأمن والرفاه، ويحفظه من كل مكروه وأن يكلله بدوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.



كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس الأول للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي سيصادف اليوم الثلاثاء، سائلا المولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات عظيمة في مختلف الميادين على أرض المملكة الشقيقة.



ثم عبر مجلس الوزراء عن ترحيبه بالزيارة التي يعتزم القيام بها للبلاد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشقيقة، وذلك اليوم الثلاثاء، متمنيا للضيفين الكبيرين والوفدين المرافقين لهما طيب الإقامة في البلاد، مؤكدا على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تدعيم أواصر علاقات الأخوة الطيبة بين الكويت وهاتين الجمهوريتين الشقيقتين.



إلى ذلك، ونظرا لصدور المرسوم رقم 49 لسنة 2022 بقبول استقالة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجهودهما المخلصة وإنجازاتهما المتميزة التي قاما بها طيلة فترة توليهما مهام منصبهما الوزاري، متمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح.



كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت، والذي يشهد تحسنا وانخفاضا كبيرا في نسبة الإصابات بفيروس كورونا اليومية ولله الحمد.



وقد عبر المجلس عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي يشهدها الوضع الصحي في البلاد، داعيا المواطنين والمقيمين كافة إلى استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية والتي تعتبر العامل الأهم في مواجهة هذا الوباء والقضاء عليه بمشيئة الله تعالى والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله.



ثم تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وفي ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا، قرر المجلس الآتي:



أولا: إيقاف العمل بالمنصات والأنظمة التالية:



٭ منصة «كويت مسافر».



٭ منصة «بالسلامة للعمالة المنزلية».



٭ نظام «منى» لاعتماد المختبرات الخارجية الخاصة بإصدار شهادات PCR.



ثانيا: يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022.



هذا وبناء على توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لديوان الخدمة المدنية لوضع ضوابط لشغل الوظائف القيادية والإشرافية وإنشاء مركز وطني لتطوير مهارات الموظفين وتأهيل المرشحين للمناصب الجديدة، وضمن إطار العمل على تحقيق التنمية الإدارية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، فقد اطلع مجلس الوزراء على مقترح ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء مركز التدريب والاختبارات الحكومي، وقرر المجلس إحالة المقترح للجنة الشؤون القانونية لدراسة المقترح ووضع الآلية المناسبة لإنشائه.



كما ناقش مجلس الوزراء تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتضمن متابعة الخطة السنوية 2021/2022 للنصف الأول (1/4 - 30/9/2021)، وقرر المجلس تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.



كذلك تدارس مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن:



٭ مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.



٭ مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.



٭ مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.



كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن:



٭ مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الرياضة.



٭ مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب.



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو الأمير.



ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقريري وزارة الأشغال العامة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي T2 والمشاريع والمرافق ذات الصلة، وبالتحديات التي تواجه المشروع والحلول المقترحة لتلافيها، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة جهودها الحثيثة بالتعاون والتنسيق مع كل من: الإدارة العامة للطيران المدني، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهات ذات العلاقة، والمتعلقة بالمشروع وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.



كذلك بحث مجلس الوزراء ما انتهت إليه الجلسة الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة المقدم من العضو شعيب المويزري لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 16/2/2022 من تجديد الثقة المستحقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بتجديد الثقة من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة مشيدا بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب.



كما أشاد المجلس برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على حسن إدارته لجلسات الاستجواب والحرص الصادق على تكريس الممارسة الديموقراطية وكذلك الإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين على تجسيد الوجه الحضاري للوطن العزيز، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.



واستعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب المقدم إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه الوزير حول فحوى الاستجواب وحيثياته.



ومجلس الوزراء إذ يؤكد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليؤكد مؤازرته ودعمه لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري، مؤكدا على ثقته بقدرة الوزير في تفنيد ما تضمنته صحيفة الاستجواب من محاور.



كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بترقية اللواء أنور عبداللطيف محمد البرجس إلى رتبة فريق في قوة الشرطة، وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة، ورفعه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، متمنيا له النجاح والتوفيق لأداء واجباته ومسؤولياته.

تعزية البرازيل في ضحايا الفيضانات

بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ولأسر الضحايا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مدينة بيتروبوليس الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي خلفت العديد من القتلى والمصابين وخسائر مادية كبيرة.