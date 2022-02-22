أكد سفيرنا في كينيا قصي راشد الفرحان حرص الكويت على دعم العمل الخيري والإنساني، وذلك امتثالا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأشاد الفرحان خلال استقباله وفد «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي في مقر السفارة الكويتية في جمهورية كينيا بجهود «نماء الخيرية» التي قامت بافتتاح عدد من المشاريع منها المراكز الإسلامية والمساجد والآبار ودور الأيتام.



وقال الفرحان: إن زيارة وفد نماء الخيرية إلى كينيا جاءت في توقيت مهم جدا، حيث كانت في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الدول الصديقة إلى دعم المحتاجين في جمهورية كينيا، مشيدا في الوقت ذاته بالمشروعات النوعية التي أقامتها نماء في كينيا، ومنها عمليات العيون التي لا تكلف سوى مبلغ بسيط بنحو 40 دينارا، في الوقت الذي لا يملك الكثيرون هذا المبلغ.



ومن جانبه، توجه مدير إدارة الإغاثة في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي خالد مبارك الشامري بالشكر إلى سفيرنا لدى كينيا قصي راشد الفرحان على حفاوة الاستقبال، مثمنا ما تقوم به وزارة الخارجية الكويتية من خلال مشاركة أعضاء السلك الديبلوماسي في افتتاح المشاريع الخيرية بدول عملهم، حتى صار سفراء الكويت إلى جانب عملهم الديبلوماسي السياسي سفراء للإنسانية.



وأوضح الشامري أن المؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية شكلت علامة فارقة في فضاءات العمل الخيري والإنساني دون تفرقة أو تمييز، بفضل تحركاتها لإغاثة المنكوبين والمتضررين في دول العالم المختلفة، كما أن العمل الخيري الكويتي بشقيه الرسمي والأهلي يبرهن دائما على عطاء الشعب الكويتي الممتد في كثير من دول العالم.



وأكد الشامري أنه ما كانت لجهود الجمعيات الخيرية والإنسانية الكويتية أن تتم وتؤتي ثمارها لولا جهود حكومة الكويت من خلال مؤسسات رسمية مؤمنة بالعمل الخيري وداعمة له، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والشؤون الاجتماعية اللتان قامتا بجهود مشكورة في رعاية المؤسسات الخيرية وتيسير عملها وتذليل الصعوبات.