أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن حملات المحافظة وجولاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية مستمرة على كافة مناطقها لمكافحة المخالفات الموجودة ومواجهة أية مظاهر للعبث، لافتا إلى قطع التيار الكهربائي عن عقار في منطقة القادسية وإنذار آخر وذلك لوجود مخالفات في التمديدات الكهربائية والبناء، بالإضافة إلى الافتقاد للنظافة العامة، والتكدس في سكن العمالة الوافدة.



جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش جولته الميدانية على منطقة القادسية مساء أمس والتي رافقه خلالها كل من رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي، ونائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الشمري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة. وقال الخالد، إن هذه مخالفات لأنظمة البناء المعمول بها في البلاد وتتسبب في العديد من الأضرار البيئية، إلى جانب خطورتها على سكان العقارين، بالإضافة إلى تسبب التمديدات الكهربائية في الخطورة المباشرة على المبنيين ومحطات التشغيل الرئيسية، مطالبا ملاك العقارات بمتابعة شؤون عقاراتهم ومنع أي محاولات لاستغلالها أو العبث بالشبكات الكهربائية.



من جهته، أكد نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الشمري أن حملات فريق الضبطية القضائية بالتعاون مع المحافظة مستمرة لمكافحة أي محاولات للعبث بالشبكة الكهربائية والإضرار بحياة السكان، وذلك استنادا إلى القانون 48 لسنة 2005، والقرار الوزاري 121 لسنة 2007.