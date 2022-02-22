التذاكر في متناول الجميع.. وذوو الهمم دخولهم مجاناً.. ونتمنى من «الإعلام» بث الحفل مباشراً



مفرح الشمري



وفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد، عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان الكويت الأول مؤتمرا صحافيا، كشف من خلاله عضو اللجنة المنظمة للمهرجان مشاري الطراروة عن الفعاليات والحفلات الغنائية التي ستقام على خشبة مسرح جديدة في مدينة الكويت لرياضة المحركات انطلاقا من 24 إلى 28 فبراير، من تنظيم «سكاي ايفنت» و«نيوتايم» للإنتاج الفني، وذلك احتفالا بالأعياد الوطنية التي تقام هذا العام تحت شعار «جنة لنا كلنا»، وتصدت «الأنباء» لإدارة المؤتمر، وذلك بحضور مميز من الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية في قاعة «المسرح» بالثريا سيتي في فندق كراون بلازا الفروانية.



رسم البهجة



وبعد الترحيب بالحضور، قال مشاري الطراروة ان «مهرجان الكويت الأول» تتصدى لتنظيمه شركتا «سكاي إيفنت»، و«نيوتايم» للإنتاج الفني، وذلك بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، مشيرا إلى ان المهرجان يهدف إلى رسم البهجة والابتسامة على وجوه الجمهور، وإدخال الفرحة على قلوبهم.



وأضاف: بعد توقف دام حوالي سنتين ونصف بسبب جائحة كورونا، الكل أصبح في حالة اشتياق إلى الفعاليات والمهرجانات التي تقام دائما في شهر فبراير، لافتا إلى أن المهرجان يجمع في بدايته انطلاقة وتحديا في الوقت نفسه، وأنهم بدأوا العمل على قدم وساق في تنفيذ خطوات المهرجان منذ شهر ديسمبر الماضي، ليقدموا للجمهور شيئا مميزا في الوقت المحدد للمهرجان، مشيدا بالجهات المعنية وخصوصا وزارة الإعلام، وعلى تعاونهم في تسهيل استخراج التصاريح اللازمة لإقامة الحفل الذي تنظمه الشركتان من الألف إلى الياء، بالإضافة إلى «وربة للتأمين» الشركة الوحيدة التي رحبت بالتعاون معهم.



أمر صحي



وعن كثرة الحفلات الغنائية التي تقام في نفس توقيت حفلاتهم، قال الطراروة: هذا أمر صحي وجميل ان تكون هناك حفلات غنائية في البلاد بعد هذا التوقف لإسعاد الشعب ومن يقيم على أرض الكويت، وكل هذه الحفلات لها جمهورها وأجواؤها، والمنافسة في هذه المجال متاحة للجميع، لأن كل حفلة لها لونها وجوها وجمهورها، مؤكدا ان كثرة الحفلات تصب في مصلحة الجمهور، ليستمتعوا بها، وكل الجهات التي تنظم هذه الحفلات أعدت خطتها لإسعاد الناس، ونحن وهم نكمل بعضنا البعض.



توليفة جميلة



وعن اختيار الفنانين، أشار الطراروة إلى أنهم واجهوا صعوبة بسبب ارتباطات الفنانين بأعمال أخرى، وأيضا بسبب أجواء الجائحة، ولكنهم استطاعوا عمل توليفة جميلة سترضي جميع الأذواق، يغلب عليها الفنانون المحليون والخليجيون مثل: إبراهيم دشتي، عبدالعزيز لويس، بدر الشعيبي، حسين الجسمي، شمة حمدان، حنين حسين، بالإضافة الى رحمة رياض وخالد فؤاد، والنجم العربي محمد حماقي، ومدة كل وصلة غنائية للفنان ساعة، والحفل الغنائي يبدأ الساعة الثامنة، بالإضافة إلى مشاركة فرقة الماص الشعبية مع الفنان القدير سليمان العماري قبل افتتاحية أي حفلة غنائية، أما من ناحية أسعار التذاكر فإنها في متناول الجميع وتبدأ من 20 دينارا، ودخول ذوي الهمم الخاصة مجانا، وهناك مفاجآت كثيرة للجمهور، منوها بوجود شاشات عملاقة لنقل الحفل، لأن هناك بعض العوائل يحبون الخصوصية في متابعة الحفل.



وتمنى الطراروة أن يكون هناك بثا مباشرا للحفلات الغنائية على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، وان تنظر وزارة الإعلام لهذا الموضوع، لاسيما أن المهرجان بكامله قد جهز بسواعد وطنية، وينطلق من الساعة العاشرة صباحا إلى 12 ليلا، والدعوة عامة للفعاليات، وهناك منطقة كاملة للأطفال وتكلفة دخولها بسيطة، بالإضافة إلى السيرك، أما من ناحية «الستيج الخارجي» فهو بمواصفات عالية تحمل المتعة والفرجة، وعرضه فوق 40 مترا، ويشتمل على 6000 مقعد والتي ستقام فيه الحفلات الغنائية، وفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.



الحفلات الغنائية



25 فبراير: حسين الجسمي - إبراهيم دشتي - بدر الشعيبي



26 فبراير: رحمة رياض - عبدالعزيز الويس - حنين



27 فبراير: شمة حمدان - خالد فؤاد



28 فبراير: محمد حماقي