دمشق ـ هدى العبود



أكد محمد قبنض، مالك شركة قبنض للإنتاج الفني، لـ«الأنباء» ان مسلسل «باب الحارة» بجزئه الـ 12 طلب من خمس وعشرين فضائية عربية، ونحن الآن نبحث عن الفنان الذي سيجسد شخصية أبو جودت الشهيرة التي كان يجسدها الراحل زهير رمضان والتي شكلت جدلا واسعا عند الملايين الذين شاهدوا باب الحارة بكل أجزائه.



وقال «طالما أنني على قيد الحياة فإن مسلسل باب الحارة سيبقى بحكاياته وسردياته وتفاصيله الجميلة متواجدا، وسأعمل جاهدا على إنتاج جزأين من سلسلة باب الحارة في العام، خاصة ان العمل اخذ منحى عالميا، وأنا أفكر ان اجعل منه بابا للتلاحم العربي، وللتوضيح أكثر قررت ان يكون في كل جزء جنسية جديدة وأثناء عرض الجزء الـ12 ستكون معنا جنسيات لبنانية، والعرض القادم 2023 سيكون معنا جنسيات عراقية وأردنيين ومصريين وسعوديين وتونسيين وكويتيين، أريد ان اجعل من سلسلة باب الحارة تلاحما عربيا، وعندما انتهي من الدول العربية كاملة سأعلن انتهاء المسلسل.



بدوره، قال وسيم شبلي مدير عام شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني: ان مسلسل باب الحارة قائم، وسيبقى قائما طالما هناك جمهور ومتابعة، مشيرا إلى المطالبة الكبيرة باستمرار المسلسل وأحداثه من قبل قنوات تلفزيونية عربية.



وأضاف: ان الهجوم الذي يتعرض له المسلسل أخذ طابعا محليا، وتمت مهاجمته من قبل شركات إنتاج سورية وليس من خلال شركات عربية متواجدة في تونس أو مصر أو الجزائر أو الخليج العربي، ونحن شركة نراعي متطلبات جمهورنا والمتابعين لأعمالنا ولا نهتم للانتقادات السلبية أو الإيجابية.



وختم تصريحه: انتظرونا على موائد شهر الخير والبركة لهذا العام من خلال الجزء الـ 12 بأحداث شيقة ومثيرة. وستكون الأحداث امتدادا للجزأين الأخيرين، وانتهينا والحمد لله من التصوير، ولن يغلق باب الحارة طالما هناك طلب عليه، كما وعد رئيس مجلس إدارة الشركة ان العمل سيستمر حتى الجزء الـ 30 وانا أقول للجزء الـ 60 وإنشاء الله يمدد حتى الـ 90.