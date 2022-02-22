بشار جاسم



أكد الفنان السعودي تركي الكريديس على انتهائه مؤخرا من تصوير كل مشاهده في المسلسل البدوي «هند» والذي يجسد فيه دور البطولة.



وأوضح تركي شغفه الكبير بعرض العمل من خلال تغطية سنابات الممثلين، مما جعل حماسهم يشتعل لمعرفة القنوات التي سيتم تحديدها مستقبلا خصوصا ان هذا العمل سيكون ثاني عمل له سيتم عرضه في رمضان المقبل، حيث كان العمل السابق له الذي انتهى من تصويره هو مسلسل «على بعد مسافة من الحب» وهو دراما معاصرة.



مسلسل «هند» من إنتاج عصام حجاوي، وإخراج المخرج سائد الهواري، وقامت بدور هند في المسلسل الفنانة كاترين علي ويشارك في المسلسل كوكبة من النجوم، من أبرزهم النجم داود جلاجل ووسام البريحي وهشام هنيدي ووليد جيزاوي ونجلاء سيحويل ورولا أبوخضرا وهاني ناظر ونبيل با عيسى وأحمد الحسن وهيلدا ياسين وأسامة أفغاني.



وفي دردشة خفيفة وجهت «الأنباء» أسئلة عدة للفنان تركي الكريديس في البداية سألته بما انه كان مترددا في الدخول الى المسلسلات البدوية فما الأدوار المحببة إليه؟ أجاب: أدوار الأكشن ثم الأكشن ثم الأكشن وأنا على يقين تام بأني سأثري المشاهد في هذا الجانب بإذن الله.



يعني هل نفهم من إجابتك أنك لا ترغب في الاستمرار في مجال المسلسلات والدراما؟



٭ طبعا لا، لكني سأستمر في المسلسلات والأعمال الدرامية ولكن هدفي الأول والأخير هو السينما والأكشن، ولاسيما أن لدي عددا من النصوص التي سيتم اختيار الأقوى والأفضل من بينها بإذن الله لتنفيذها كما ينبغي وعلى أقوى وجه يتناسب مع الوطن العربي ويعزز مدى قوة الشاب السعودي فنيا.



هل عندك عروض حاليا لأي نوع من الأعمال بشكل عام ستقوم بتصويرها قريبا؟



٭ مثل ما ذكرت سابقا أنني أقرأ مجموعة من النصوص التي سيتم الاختيار بينها يعني أقواها وأجملها والتي تأخذ الطابع الجديد بالفكر والتنفيذ ما بين السينمائي والمسلسلات بإذن الله.



ما المشاكل التي واجهتها في مشوارك الفني؟



٭ أي طريق ترغب في شقه ستواجهك فيه صعوبات ومشاكل وحروب ممن يشعر بالغيرة تجاهك، فكلنا نعلم ان الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة فكل ما عليك هو التصرف تصرف الكبار تمضي بصمت وتدع أفعالك وأعمالك هي التي تتكلم عنك.

أكثر الأمور التي تضايقك أثناء التصوير؟



٭ أمور كثيرة، أهمها هو إقحامي مع شخصية تكون ملازمة لدوري طوال العمل وتكون لا تستطيع أن تتحكم بتعابير وجهها أثناء العمل لأداء الريأكشنات بالشكل المطلوب، وذلك يعود بسبب كثرة عمليات حقن البوتكس والفيلر فكلي أسف أو بالأحرى متحسف جدا بسبب تلك المشاهد التي ذهبت في مهب الريح لأنني أحس أني أمثل أمام دمية.



ذكرت لنا في حوار سابق مع «الأنباء» رغبتك بالوقوف أمام الفنانة القديرة هدى حسين فلو سألناك عن فئة الرجال من الفنانين فمن الذي ترغب بالوقوف أمامه؟



٭ من أتمنى الوقوف أمامه من الفنانين لو كان حيا هو النجم الراحل أحمد زكي (رحمه الله) ولو كان ممن هم بالساحة حاليا فبالطبع فناننا العظيم ناصر القصبي.



توقعاتك إلى أين ستصل في عام 2030؟



٭ للنجومية العالمية وهذا وعد مقطوع مني لجمهوري بإذن الله.



هل عدد المنتجين لدينا بالوطن العربي كاف؟



٭ ليس المهم عددهم، المهم كيفية الوصول إليهم ووصولهم إلينا فمازلنا ليس لدينا نقابة للفنانين لإحقاق الحق والذود عن أي فنان لا يجد من ينصفه.



كلمة أخيرة تحب أن توجهها.



٭ أقول شكرا من صميم وأعماق قلبي لجمهوري الوفي، فقط أعدكم بأنني سأكون عند حسن الظن وسترون آفاقا من خلالي لم تروها في الوطن العربي كاملا، بإذن الله.