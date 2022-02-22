أعلنت فاست للاتصالات FASTtelco، الشركة المملوكة لـ Ooredoo الكويت، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، عن إطلاق سرعات جديدة من إنترنت الألياف الضوئية (فايبر) تصل إلى 200 ميغابت في الثانية (Mbps) وذلك ضمن نطاق التغطية في المناطق السكنية في الدولة. وهو الإنترنت الأكثر سرعة، ما يجعل تجربة العملاء أكثر كفاءة وفعالية.



وانطلاقا من رؤيتها المستقبلية المتطورة وجهودها المستمرة لتسريع عجلة التحول الرقمي في البلاد وتحفيز الإبداع الرقمي لدى أفراد المجتمع في شتى المجالات وخلق بيئة ذكية، حرصت فاست للاتصالات على أن تكون أول مزود لخدمات الإنترنت في الكويت يقدم للعملاء تجربة اتصال فائقة السرعة من خلال مضاعفة سرعة الإنترنت لتصل إلى 200 ميغابت في الثانية، كما وتقدم الشركة سرعة 200 ميغابت لمدة شهر مجانا للعملاء الجدد ومن دون التزام لتتيح لهم تجربة أداء الخدمة.



وأكدت فاست للاتصالات FASTtelco استحقاقها لمكانتها الرائدة كأفضل مزود لخدمات الإنترنت ذات السرعات الفائقة على المستويين المحلي والإقليمي، وتفوقها على جميع منافسيها في الاستباقية لتوفير خدمات مثل Fiber Optic التي تغطي معظم مناطق الكويت بسهولة ويسر، وتوفر لمستخدميها سرعات تصل إلى 200 ميغابت في الثانية.



وأوضحت أنه مع تسارع وتيرة الحياة وحاجة العملاء إلى خدمات جديدة سريعة وفعالة، يتطلب الأمر المزيد من الجهود والشراكات والاستراتيجيات المرنة التي تصب في مصلحة العميل أولا. وهذا ما تسعى إليه الشركة باستمرار، إثراء تجربة العميل الرقمية.

وتعتبر هذه التقنية الفريدة من نوعها إنجازا مميزا في قطاع الإنترنت وتبادل المعلومات تبدأ به فاست للاتصالات FASTtelco العام الجديد، إذ إنها مصممة خصيصا لجميع العملاء الراغبين في الحصول على خدمة إنترنت غير مسبوقة من حيث السرعة والأداء عن طريق الألياف الضوئية.