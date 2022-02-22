يعول تشلسي حامل اللقب على نجاعته ونظافة شباكه على أرضه عندما يستقبل ليل الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما يبحث يوفنتوس عن تعويض خيبته المحلية في الدوري الإيطالي عندما يحل على فياريال الإسباني.



وبرغم حلول تشلسي وراء يوفنتوس بنقطتين في دور المجموعات، إلا أن فريق المدرب الألماني توماس توخل فاز ثلاث مرات على أرضه دون أن تهتز شباكه، على زينيت الروسي (1-0)، مالمو السويدي (4-0) ويوفنتوس (4-0).



ونجح فريق غرب لندن بالفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، شهدت تتويجه بمونديال الأندية في أبوظبي على حساب بالميراس البرازيلي.في المقابل، انتظر ليل الجولة الأخيرة من دور المجوعات لضمان بطاقة التأهل للمرة الثانية بعد 2007، بفوزه على أرض فولفسبورغ الألماني 3-1 وصدارة مجموعته بفارق نقطة عن سالزبورغ النمساوي، في مجموعة ضعيفة نسبيا ضمت إشبيلية الإسباني.



قال مدرب الفريق الشمالي جوسلان غورفينيك «لن نلعب دور الزائر العادي في تشلسي. فريقهم كبير، لكن نريد ان نفسد احتفالهم كما فعلنا منذ بداية مشوارنا في دوري الأبطال». ويعول غورفينيك هجوميا على المهاجم الكندي الدولي جوناثان ديفيد (22 عاما)، برغم عدم تسجيله في 6 مباريات منذ ديسمبر، لكنه يتألق مع منتخب بلاده القريب من التأهل إلى مونديال قطر 2022 للمرة الأولى منذ 1986.



برغم ذلك، يبقى توخل اختصاصيا مع تشلسي في مسابقات الكؤوس، إذ بلغ نهائي كأس إنجلترا الموسم الماضي ويستعد لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة.



والتقى الفريقان في دور المجموعات ضمن نسخة 2019-2020، ففاز تشلسي ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1.



وفي المباراة الثانية، يأمل يوفنتوس وفياريال تعويض مشوارهما المخيب محليا، حيث يحتل الأول المركز الرابع في «سيري أ» وبلغ نصف نهائي الكأس، فيما يحتل فريق «الغواصات الصفراء» المركز السادس في الليغا الإسبانية.



وفيما لم يخسر فياريال في آخر أربع مباريات في مختلف المسابقات، تعادل فريق «السيدة العجوز» مرتين تواليا، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن ميلان المتصدر في الدوري، ما رفع من وتيرة الانتقادات ضد مدربه ماسيمليانو أليغري.



وبعد سيطرة كاسحة على الدوري الإيطالي امتدت تسع سنوات، تنازل يوفنتوس عن لقب «السكوديتو» الموسم الماضي لإنتر. وحاول يوفنتوس تنشيط هجومه باستقدام الصربي دوشان فلاهوفيتش (22 عاما) بصفقة ضخمة من فيورنتينا وتعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي السويسري الدولي دنيس زكريا من بوروسيا مونشنغلادباخ.



وهذا الظهور الثالث لفياريال في هذا الدور من المسابقة التي أحبطه أرسنال فيها سابقا، فيما يخوض يوفنتوس الدور الاقصائي مرة ثامنة تواليا والـ18 في تاريخه.



يذكر أن قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج القواعد قد ألغيت في نسخة 2021-2022. وهذا يعني ان التعادل بمجموع المباراتين، بصرف النظر عن الاهداف المسجلة خارج القواعد، يليه تمديد لشوطين من 15 دقيقة ثم ركلات الترجيح بحال استمرار التعادل.