أبدى مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي غضبه بعد خسارة فريقه على أرضه أمام ساسولو، بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من الدوري الإيطالي.



الخسارة جعلت إنتر يظل في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة «الكالتشيو» برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر ميلان، مع وجود مباراة مؤجلة لإنتر.



وقال: «أنا غاضب جدا من هذا النهج، كانت لدينا 3 أيام منذ مباراة الأربعاء الماضي، تحدثنا عن أن ساسولو فاز على ميلان ويوفنتوس خارج أرضه، وهم يلعبون كرة قدم رائعة وكان علينا توخي الحذر».



وأضاف: «لقد حاولنا فعل كل شيء في الشوط الثاني، وخلقنا العديد من الفرص ولم يحالفنا الحظ، لكن الحقيقة هي أننا يجب أن يكون لدينا نهج مختلف، ساسولو كانت لديه جودة فنية رائعة، ومن الناحية البدنية كانوا في حالة أفضل».



وتابع: «سنحلل الوضع ونعلم أن هناك 13 مباراة متبقية، نحن جميعا في القمة ونريد المضي قدما، الحقيقة هي أن الفريق الذي يريد الفوز بالدوري لا يمكنه السير بالنهج الخاطئ كما فعلنا أمام ساسولو».



وأردف: «غياب لاوتارو عن التهديف؟ ليس هناك قلق، الأبطال العظماء معتادون على هذه المباريات، أعتقد أنه كان هناك نقص في الحدة، وكان هناك بعض التعب البدني والعقلي، حاولت أنا وطاقمي التركيز على اللاعبين هذا الأسبوع، لكننا استقبلنا هدفين مبكرين لا نسمح بهما في العادة».



واختتم: «نظل الفريق الأكثر إنتاجا بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وسنعود لتسجيل الأهداف قريبا، عندما تهاجم ولا تسجل، عليك فقط التزام الهدوء وسيأتي الهدف».



وأهدر لاتسيو فرصة خطف المركز الخامس من أتالانتا بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 ليكتفي بنقطة يتيمة رفعت رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس.



وتقدم أصحاب الأرض باكرا عبر الإسبايي جيرارد دولوفو (5)، فيما عادل البرازيلي فيليبي أندرسون لفريق المدرب مارويتسيو ساري.



بيتيس يقترب من «الأبطال»



عزز ريال بيتيس الذي يقدم موسما استثنائيا، مركز الثالث في الترتيب، بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 2-1 ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل هدفي بيتيس أليكس مورينو (25) والبرازيلي ويليان (83 من ركلة جزاء)، فيما أحرز الكوسوفي فيدات موريكي هدف مايوركا الوحيد (75).



وبهذا الفوز، رفع بيتيس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، وباتت حظوظه أكبر في المشاركة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006.



أما مايوركا فبقي في المركز السادس عشر مع 26 نقطة.



وفي مباراة أخرى، دك أتلتيك بلباو شباك ضيفه ريال سوسييداد برباعية نظيفة جاءت في الشوط الثاني، كان أبطالها دانيال فيفيان (68)، أويهان سانست (72)، إينياكي وليامس (80)، وإيكر مونيان (89).



ورفع بلباو رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي سوسييداد سابعا مع 38 نقطة ومباراة مؤجلة.



دورتموند يضرب بالـ 6



تألق ماركو رويس مع بوروسيا دورتموند ليسهم في فوزه بسداسية نظيفة على بوروسيا مونشنغلادباخ ويحصن مركز الوصافة خلف البافاريين في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وشارك قائد دورتموند في 5 من 6 أهداف، فسجل هدفين، وكان وراء 3 تمريرات حاسمة، منسيا الجماهير غياب المهاجم النرويجي الفتاك إرلينغ هالاند بداعي الإصابة للمباراة الثالثة تواليا في الدوري.



وفي ختام المرحلة، ضرب لايبزيغ أيضا بقوة أمام مضيفه هرتا برلين، وفاز عليه 6-1.



وبهذا الفوز، رفع لايبزيغ رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي هرتا برلين في المركز الخامس عشر مع 23 نقطة.



سقوط مرسيليا



مني مرسيليا الثاني بخسارة مفاجئة على أرضه 2-0 أمام كليرمون فيران المتواضع ليصبح على بعد نقطة فقط من نيس الثالث الذي عاد إلى سكة الانتصارات بتحقيقه فوزا صعبا على ضيفه أنجيه 1-0، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وعلى ملعب فيلودروم، سجل الغيني محمد بايو الهدف الأول بتسديدة رائعة بيمناه من مشارف المنطقة (13) فيما أضاف البديل الغابوني جيم أليفينا (84) الهدف الثاني للضيوف.