أسامة أبوالسعود



وصف راعي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت بأنها تحمل تأكيدا جديدا على متانة العلاقات الثنائية التي خطها حكام البلدين على مر العصور، متوقعا أن تسهم الزيارة في دعم جهود تنمية وتطوير العلاقات الثنائية من جهة، وفي لم الشمل العربي من جهة أخرى، خصوصا مع تولي الكويت في الوقت الحالي الرئاسة الدورية للجامعة العربية.



وقال القمص بيجول الأنبا بيشوي، إن تزامن الزيارة مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني الـ 61 وعيد التحرير الـ 31 يحمل معنى مهما يتمثل في اهتمام مصري ـ على كل الأصعدة ـ بكل ما يسعد الكويت وشعبها، وتقديرها الكبير لما تمثله مناسباتها الوطنية التي تعتمد على معان سامية من جهة البذل والعطاء والانتماء والبناء والاستقلال والحرية.



وأضاف راعي الكاتدرائية المرقسية في الكويت أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات فريدة من نوعها على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وكذلك بين الشعبين الشقيقين، وهي في تفاصيلها تشكل نموذجا يحتذى للعلاقات بين الدول، لافتا إلى أن الجالية المصرية في الكويت تحظى برعاية كريمة من قبل قيادات الدولة وبثقة مؤسساتها وأبناء الكويت جميعا، وهي تعد ثاني أكبر جالية في البلاد وتسهم في عملية الإنتاج والتنمية الوطنية بجهد مخلص وأمين، كما أن مصر تعتز كثيرا بأبناء الكويت الدارسين بها وبحركة الاستثمار الكويتية هناك، فضلا عن الوجود الكويتي العميق في الوجدان المصري والذي يمتد عبر عقود طويلة، وقد خلق حالة من الانسجام والمحبة بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن هذه العلاقات كما أنها ضاربة في عمق التاريخ فإنها ممتدة في آفاق المستقبل وهو محل اعتزاز لنا.



ووصف القمص بيجول الأنبا بيشوي لقاء الرئيس السيسي بأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بأنه لقاء الأشقاء.. لقاء التنمية والسلام.. لقاء المصير المشترك.. خصوصا أن قيادة البلدين يسكنها اهتمام بالغ بالتنمية والنهضة وتطوير الحياة لدى شعوبهما.



وأضاف: تابعنا في الشهور الأخيرة بإعجاب وفرحة وتطلع للمستقبل العديد من الزيارة المتبادلة بين البلدين ومنها لقاءات وزيري خارجية البلدين الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسامح شكري، وكذلك زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للقاهرة والالتقاء بالقيادة السياسية، وهذه كلها تعكس انسجام في الموقف المصري -الكويتي وحرص البلدين على تعزيز الروابط وإدارة المواقف بفكر مشترك وأياد متشابكة.



هذا، وثمن القمص بيجول الأنبا بيشوي جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادة «مصر الجديدة» وإدارته لورشة نهضوية كبرى، سيجني الشعب المصري من ورائها الخير الكثير، واصفا مرحلة التحول الجديدة بـ «المدهشة»، كما تقدم بالتهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد ولحكومة الكويت وشعبها الأصيل بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، متمنيا أن تنعم الكويت دوما بالأعياد والمناسبات السارة.