أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة شؤون البيئة بمبادرة وطنية بعنوان «نحتفل لتكون الكويت خضراء» بمناسبة الاحتفالات الوطنية بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير وبمشاركة فريق الأيادي الخضراء البيئي التطوعي.

وقالت مراقبة البيئة والتوعية لادارة البيئة م.رجاء الصفار إن هذه المبادرة لنشر الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على نظافة المنطقة وإطلاق مبادرة للزراعة باستخدام الصناديق المائية الزراعية المستدامة، شجرة السدر وكف مريم وزهور وورود، كما شارك في هذه المبادرة مسؤولو فرع بلدية مبارك الكبير ومسؤولو مجلس إدارة جمعية المسايل وفريق الايادي الخضراء وعدد من أهالي منطقة المسايل.