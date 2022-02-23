كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولات ميدانية بمنطقة الضجيج على كافة المحلات بهدف التأكد من التزامها بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرارات الإدارية المتعلقة بالاشتراطات الصحية، فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء الكمامات ولا سيما التباعد الجسدي.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي أن الفريق الرقابي قام بتنفيذ جولة ميدانية على الصالونات والمحلات بمنطقة الضجيج للتأكد من التزام المحلات بالاشتراطات الصحية إلى جانب التأكد من الالتزام بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات.

وقال الرشيدي ان الجولة أسفرت عن تحرير 4 مخالفات للاشتراطات الصحية ولوائح ونظم البلدية تنوعت بين نظافة واشتراطات صحية وتوجيه 10 إنذارات للالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية للفريق الرقابي، مؤكدا في هذا الصدد عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لنظم ولوائح البلدية.