بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها امس بالموافقة على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الخاص بارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع ارضي وخمسة طوابق.

وأحالت اللجنة كتاب الهيئة العامة للصناعة، بشان تمكين استغلال القسائم في المناطق الصناعية الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير وتصحيح وضع القسائم، كما وافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل وضع حيازة زراعة الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي والشركة المتحدة للتخزين والتبريد الواقعة بمنطقة الصليبية الزراعية بمحافظة الجهراء.

وأقرت اللجنة طلب وزارة الشؤون نقل فرع الغاز التابع الجمعية النسيم التعاونية إلى المنطقة المحصورة بين منطقتي النسيم والجهراء الصناعية الحرفية.

كما تمت الموافقة على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية توسعة موقع محطة تعبئة الوقود رقم 130 الواقعة بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة رقم 4 لتعديل مدخل ومخرج المحطة، اضافة الى اعتماد طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي بشأن الجسر الرابط بين القسيمتين 32 و47 في طابق الميزانين والطابق الأول بالمركز الإداري والتجاري بمنطقة الجهراء.



ووافقت اللجنة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة العبدلي ـ بجوار سوق الروضتين المركزي قطعة 1، كما وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار كيبلات أرضية جهد 11 ك.ف في منطقة الصليبية الزراعية.

وأقرت طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص 8 مواقع لمحطات تحويل ثانوية وتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية لمشروع تربية الأبقار وانتاج الحليب وزراعة الأعلاف الخضراء بمنطقة كبد.



من جانب آخر، احالت لجنة الفروانية خلال اجتماعها امس كتاب وزارة الداخلية بشأن اقتراح توسعة شارع سالم المزين بمنطقة خيطان الى الجهاز التنفيذي لالحاق الكتاب بدراسة الاقتراح.

ووافقت اللجنة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع للصلاة ولمواقف سيارات بمنطقة عبدالله المبارك مقابل قطعة 9، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون بشان إعادة تصميم موقع مواقف السيارات الأمامية لمركز ضاحية اشبيلية قطعة 3.