حنان عبدالمعبود



أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بتعيين رئيس جهاز المسؤولية الطبية ونائبه.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يعين د.سلمان خليفة عبدالله الجابر الصباح ـ رئيسا لجهاز المسؤولية الطبية، بدرجة وكيل وزارة لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.



مادة ثانية: تعين د.ليلى سعود مضحي العنزي نائبا لرئيس جهاز المسؤولية الطبية، بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.



مادة ثالثة: على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



هذا، وأوضحت مصادر صحية لـ «الأنباء» أن وزارة الصحة ستشهد طفرة جديدة فيما يختص بهيكلتها، مبينة أنه رغم إعادة الهيكلة التي تم الإعلان عنها منذ وقت قصير، إلا أن هناك المزيد من الاستحداثات التي سيشهدها القطاع الصحي في البلاد.



وبينت المصادر أن هذا الجهاز سيكون مستقلا وله ميزانية خاصة به، وعن أبرز اختصاصات الجهاز الجديد «المسؤولية الطبية»، قالت المصادر إنه من خلال لجانه سيختص بإبداء الرأي الفني في جميع الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من مزاولي المهنة أو أصحاب المنشآت الصحية أو مديريها من حيث التحقيق في الخطأ أو المخالفة المهنية والتيقن منها أو عدمه سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي.

وأضافت المصادر: كما سيتولى الجهاز تحديد طبيعة الخطأ والمخالفة، إن ثبتت، وتقييمها والمسؤول أو المسؤولين عنه فنيا، وتقدير الأضرار الصحية المترتبة عليها وبيان آثارها وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في هذا القانون بما يتناسب مع جسامة وطبيعة المخالفة.



من جانب آخر، فإن الوزارة مقبلة على تغيير كبير في أغلب المناصب العليا، في ظل استحداث مناصب جديدة في الوزارة.