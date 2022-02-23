أعلنت مدير إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د.ريم الرضوان عن إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم (#الكويت بدمي 5) اليوم الأربعاء في بنك الدم المركزي بالجابرية وتستمر طوال أيام العطلة الرسمية وذلك بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.



وأوضحت الرضوان في تصريح لـ«كونا» أمس الثلاثاء إن هذه الحملة تنظم للسنة الخامسة على التوالي وتهدف إلى نشر مفهوم العطاء دون مقابل لكل من يعيش على أرض الكويت الطيبة مؤكدة أن التبرع بالدم ليس واجبا انسانيا فحسب بل هو واجب وطني.



وأضافت أنه سيتم توزيع هدايا تذكارية على المتبرعين تقديرا وشكرا لهم، لافتة إلى أن إجمالي عدد أكياس الدم التي تم تجميعها من جميع المراكز في عام 2021 بلغ 83778 كيس دم.



وقالت إننا نطمح هذا العام إلى زيادة عدد المتبرعين عن السنوات السابقة بما يتناسب مع زيادة الاحتياجات الاكلينيكية بالمستشفيات، مشددة على ضرورة تغيير مفهوم التبرع وقت حاجة البنك من الدم ومشتقاته أو نقص الفصائل لأن التبرع مهم في كل الأوقات.



وأفادت بأن إدارة خدمات نقل الدم تقوم بشكل دائم بتنظيم حملات التبرع، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن لهذه الحملات دورا رياديا في تعزيز النظام الصحي لضمان إمدادات كافية ومأمونة ومستدامة من الدم ومشتقاته.



وذكرت الرضوان أنه يشارك في حملة (#الكويت بدمي5) لهذا العام عدة جهات منها شركة ناقلات النفط وشركة البتروكيماويات ومؤسسة البترول الكويتية ومستشفى الأحمدي KOC ومجموعة كيرلا الهندية ومجموعة باكستان والمجموعة الهندية UPNRI.



ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة المشاركة في التبرع واستمرار أداء دورهم الحيوي خصوصا أصحاب الفصائل السالبة التي يكون عليها طلب كبير، موضحة أن استقبال المتبرعين مستمر خلال عطلة الأعياد الوطنية.