أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عن تسجيل 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ 24 السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 615397.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 2499 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 597655، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 97.11%.

وأوضح د.السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2531 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 79 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 15211 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 263.



وذكر السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 16701 ليصبح مجموع الفحوصات 7505795، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 6.3%.