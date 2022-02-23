عبدالعزيز المطيري



استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي.



وفي تصريح له عقب اللقاء، اعتبر العلي أن تقديم استجواب لوزير بجلسة القسم يعتبر عبثا لا يمكنه الاستمرار في عمله بسببه، مشددا على أن الديموقراطية للبناء وليست للهدم، وإذا ما فادتنا ما منها فائدة.



وقال العلي، «للأسف وصلنا إلى مرحلة في مجلس الأمة، أن يتم التشكيك في النوايا منذ البداية مثلما حصل أن يقدم استجواب يوم أداء القسم»، معلقا بالقول «أنا اشلون أقدر أكمل، مو معقولة ما وصلنا لهذه الدرجة لا دستوريا، ولا حتى منطقيا، استجواب يقدم يوم القسم، وأحاسب على سنوات سابقة بوزراء سابقين، فأنا ما أقدر أكمل بهذه الطريقة».



وأضاف العلي «أحاول أن أخدم الكويت، إذا ما قدرت داخل المجلس والحكومة أخدمها خارج المجلس، وخدمتها داخل المجلس بهذا الأسلوب صعب، وأكرر شكري الكبير لاخواني الذين وقفوا أمام هذا العبث الذي حدث، فهذا عبث عندما يقوم نائب باستجواب الوزير بجلسة القسم، والكويت ديرة عز وخير، ومرت علينا أزمات كثيرة منذ نشأة الكويت منذ 400 سنة، وشيوخنا اللي طافوا منذ عام 1900 ومن جاءوا منذ مئات السنوات، والكويت هي الباقية وهي بخير وخلكم متفائلين، وإذا تفاءلتم نقدر نبني».



من جهة أخرى، بعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس التشريعي في سلطنة بروناي دار السلام عبدالرحمن بن طيب، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.



وبعث الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس المجلس الوطني في سانت لوسيا كلوديوس فرانسيس، ورئيس مجلس الشيوخ ستانلي فيليكس، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.