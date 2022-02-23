القاهر ـ هناء السيد



أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بجهود ممثلي المملكة المغربية في البرلمان العربي بدعم العمل البرلماني العربي وتعزيز الديبلوماسية البرلمانية بما يسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني والتشريعي والدفع قدما في الارتقاء بالعمل العربي المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال العسومي أعضاء المملكة المغربية الجدد في البرلمان العربي وهم: أحمد شد ومحمد عياش وخديجة حجوبي ومحمد البكوري، وقدم رئيس البرلمان العربي خالص التهاني لهم بمناسبة اختيارهم ممثلين عن المملكة المغربية في البرلمان العربي، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التشريعية في وطننا العربي والدفاع عن قضاياه.



وأشار العسومي خلال اللقاء إلى ضرورة العمل لتفعيل الديبلوماسية البرلمانية بالشكل الذي يسهم في توحيد الكلمة العربية في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، مؤكدا ثقته في أن الأعضاء الجدد ستكون لهم مشاركة فاعلة بالشكل الذي يسهم في مواصلة البرلمان العربي لتنفيذ خططه وبرامجه الرامية للارتقاء بالعمل العربي.



من جانبهم، عبر الأعضاء الجدد بالبرلمان العربي عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها رئيس البرلمان العربي في سبيل الارتقاء بالعمل العربي، مؤكدين مساهمتهم الفاعلة بما يسهم في الدفع بكل ما يرتقي بالبرلمان العربي ويعزز من تواجده في كل المشاركات والعمل على تعزيز التعاون المغربي مع البرلمان العربي وتبادل الخبرات فيما بينهم بما يحقق التكامل بين الجميع سعيا لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.