مفرح الشمري



بعد صراع مع المرض، انتقل إلى رحمة الله الرائد المسرحي البحريني حمزة محمد، لتخسر الأسرة المسرحية في البحرين ودول الخليج أحد روادها الأوائل، حيث ساهم بشكل كبير في تأسيس المسرح منذ البدايات من خلال اخراجه العديد من المسرحيات، بالاضافة إلى تأليفه العديد من المسرحيات والسهرات التلفزيونية التي شارك في عدد منها. الفنان الراحل حمزة محمد عمل رئيسا للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم حتى تقاعد، ومثَّل وأخرج وألَّف مجموعة من المسرحيات للكبار والأطفال، بالإضافة إلى السهرات الإذاعية والتمثيليات التلفزيونية، وساهم في مجموعة من المهرجانات المسرحية عضوا ومحكما، ورئيسا، في البحرين وخارجها. ومن الأعمال المسرحية التي مثّل فيها الراحل حمزة محمد: الزلزال، اليريور، ثوب الامبرطور، كل شيء في محله، جوهر القضية، والدانة، ومن الأعمال المسرحية التي أخرجها: اللعبة، فصد الدم، بعد المداولة، طق يا مطر طق، النخلة (أوبريت)، عندما يأتي جهاد، حاش من حاش، دوائر، والمكافأة. ومن مسرحياته للأطفال: باسمة والساحر، جنة ونار، الأميرة والأطفال، اثنين زائد اثنين يساوي، البقرة والفئران، حكاية الأسد والقرد، وادي العمالقة، أبو الأطماع، أرنوب الشجاع، جحا والأرض، البطة الذكية، وأرنوب في ورطة.