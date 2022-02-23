أشاد سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب أمس الثلاثاء بالدور التاريخي للكويت قيادة وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ ومساندتهم لكل القضايا العادلة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها طهبوب خلال مشاركته عبر الإنترنت في ندوة سياسية نظمتها جامعة (الإسراء) بمدينة غزة حملت عنوان «الكويت ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية» بحضور عدد من الأساتذة والصحافيين والمستشارين القانونيين ونقابات محلية على هامش إحياء ذكرى الأعياد الوطنية للكويت.



وتوجه طهبوب بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الـ 61 للاستقلال والذكرى الـ 31 للتحرير.



وقال إن العلاقات مع الكويت بدأت مع بدايات القرن الماضي واصفا الشعب الكويتي بأنه من اشد المناصرين للقضية الفلسطينية ما قبل وبعد النكبة التي أحلت بالشعب الفلسطيني وان الدعم نابع من عدالة القضية الفلسطينية وإسلامية وعروبة القدس الشريف.



وعلى صعيد الدعم السياسي أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية أسست في الكويت وأنشئ أول مكتب لها على أراضيها الى جانب انها الدولة الوحيدة التي سمحت بالعمل السياسي على أراضيها للقادة الفلسطينيين بشكل علني.



وأشار إلى انها استقبلت عام 1936 أول بعثة تعليمية فلسطينية تقوم على التعليم في الكويت وكانت على مستوى كبير من القدرة والكفاءة واستطاع المعلم الفلسطيني ان يبني أسسا تعليمية صحيحة وساعد في النهضة.



وأشار الى عدد من المساعدات التي قامت بها الكويت من بينها المساهمة بنحو 200 مليون دولار لإعادة إعمار غزة عقب الحرب الإسرائيلية صيف عام 2014، مؤكدا انها الدولة الوحيدة التي التزمت ودفعت كل ما عليها من مستحقات لإعادة إعمار المنازل والبنية التحتية.



وأضاف ان الكويت قدمت 100 مليون دولار لدعم الموازنة للحكومة الفلسطينية خلال الـ 4 سنوات الأخيرة الى جانب دعمها الإنساني والاقتصادي والسياسي.



وأوضح انه في عام 2019 دفعت 50 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لإنقاذ المسيرة التعليمية للاجئين واستئنافها بعد ان كان العام الدراسي في المخيمات مهددا بالتوقف.



وفي عام 2017 استقبلت الكويت نحو 650 مدرسا فلسطينيا يعملون في المدارس الكويتية من كل المحافظات الفلسطينية، مشيدا بما يقومون به من دور مهم وسمعة طيبة.



من جهته، توجه مدير جامعة «الإسراء» د.عبدالخالق الفرا في تصريح لـ «كونا» بالشكر للكويت التي انتصرت لعروبتها عبر التاريخ ودعمها الدائم للثورة الفلسطينية وكل ما يخدم القضية الفلسطينية.



وأشاد الفرا بالدور الكويتي تجاه الجامعات الفلسطينية والمؤسسات التعليمية وتقديمها الدعم الدائم للمشاريع الإنسانية والاقتصادية، مشيرا إلى تقديمها دعما ماليا للجامعة بنحو 250 ألف دولار لتطوير احد المختبرات العلمية.



وقامت جامعة «الإسراء» بتعليق عدد من الجداريات المهنئة بالعيد الوطني للكويت ورفعت الأعلام الكويتية وصور سمو الأمير وسمو ولي العهد.