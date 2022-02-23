العلاقات الكويتية ـ الصينية شهدت تطوراً في مختلف المجالات توافقت بها الرؤى المشتركة



رفع قنصلنا العام في مدينة شنغهاي مشعل الشمالي، بمناسبة العيد الوطني الـ 61 لاستقلال الكويت والذكرى الـ31 للتحرير، «أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى حكومة الكويت الرشيدة والشعب الكويتي الكريم، سائلا الله العلي القدير ان يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه وان يديم على وطننا وقيادته وشعبه نعمتي الأمن والرفاه».



وأضاف الشمالي في تصريح بالمناسبة أن أيام الكويت الوطنية لا تضاهيها ايام، ففيها تلتهب المشاعر لتحرك الخواطر لتملأ الدنيا بهجة وحبا لبلد الأمن والسلام والمحبة والاخاء.



وأشار الشمالي الى «انه بفضل من الله واجهت الكويت تحدي جائحة كوفيد – 19 بنجاح، وبسواعد ابنائها البررة ستواصل تحدي الصعاب بكل اشكالها، فقد اثبتت الأيام أن الكويت تشهد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد نموا وازدهارا ومكانة رفيعة بين الدول»، مضيفا أن العلاقات الكويتية الصينية شهدت تطورا وتقدما في مختلف المجالات توافقت بها الرؤى المشتركة وتعززت فيها اواصر الصداقة التاريخية بين البلدين واتسمت بالقوة والمتانة.



وتابع: كما كان للزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة، الى الصين في يناير 2022 وعقد مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الصيني وانغ ييي، اهمية كبرى في تأكيد وثاقة العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين منذ 50 عاما وتطوير آفاقها المستقبلية.