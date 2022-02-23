قال سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني أمس الثلاثاء إن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تحمل تاريخا طويلا من التفاهم والتشاور والتنسيق المشترك.



جاء ذلك في أثناء لقاء أجرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مع الديحاني بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية للكويت أكد خلاله تميز العلاقات الكويتية - الأردنية منذ عام 1961 والتي تعكس «خصوصية وارتباطا عميقا» في مختلف المجالات حتى غدت «نموذجا في العلاقات بين الأشقاء».



وذكر أنه من أجل تحقيق التكامل في العلاقات عقدت اللجنة العليا الكويتية -الأردنية المشتركة أربعة اجتماعات، فيما نظمت اللجان الفنية سبعة اجتماعات أثمرت 73 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في مجالات عدة.



وأشار إلى أن نسبة كبيرة من هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز حضور اقتصادي كويتي واضح في الاردن وهو ما نتج عنه استثمارات كويتية وصل حجمها الى حوالي 18 مليار دولار في قطاعات متنوعة إضافة إلى دفعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تنمية مشاريع حيوية بالمملكة من خلال برامجه التمويلية.



وحول الشأن السياسي، أكد الديحاني «تطابق» المواقف الكويتية - الاردنية و«انسجامها» بفضل التوجيهات السامية من قادة البلدين التي تنطلق من مبادئ ثابتة تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية لاسيما القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية «ايمانا منهما بثوابت العمل العربي المشترك وأهمية وحدة الصف العربي».



وشدد في هذا الصدد على ان القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية الكويت الاولى وأن مواقفها ثابتة وداعمة للقضية الفلسطينية العادلة «الامر الذي يدعونا الى ان تتصدر القضية الفلسطينية دائما الخطاب السياسي الكويتي في المحافل الدولية».



وفي الختام، رحب الديحاني بالمواطنين الأردنيين في الكويت البالغ عددهم 62 ألفا الذين يتميزون بالكفاءة والخبرة في المجالات كافة، مثمنا في هذا الإطار ما قامت به الجالية الأردنية من مبادرة تطوعية إلى جانب أشقائهم الكويتيين لمواجهة تبعات جائحة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد- 19).