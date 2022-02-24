مفرح الشمري



تحرص إذاعة الكويت في جميع محطاتها دائما على تميز برامجها في أعياد الوطن التي نعيشها هذه الأيام، حيث انطلقت استعداداتها منذ فترة طويلة لاختيار ما تقدمه في احتفالات الاعياد الوطنية لمستمعيها في الداخل والخارج حتى تكون «غير» عن باقي الإذاعات والمحطات، لأنها هي من تغذي تلك الاذاعات والمحطات بالمواد سواء كانت برامج او فلاشات او حتى اغاني وطنية تقوم بإنتاجها احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل من يقطن أرض الكويت الغالية.



وفي هذا الصدد، أكد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف في وزارة الإعلام سعد الفندي في تصريح لـ «كونا» أن الخطة البرامجية لإذاعة الكويت في هذه المناسبة العزيزة تتضمن العديد من البرامج المسجلة والمباشرة وبرامج هواء ستبث خارج الاستديو في أبراج الكويت وذلك في فترة الظهيرة ومن ثم في سوق المباركية من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة مساء، وستتضمن مسابقات وجوائز للحضور، وهذه البرامج هدفها رصد فرحة المواطنين ومن يقيم على ارض الكويت بالعيد الوطني الـ61 وذكرى يوم التحرير الـ31، مؤكدا على دعم وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين ووكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي لهذه الجهود في استعدادها لإظهار هذه المناسبات الوطنية العزيزة على نفوس المواطنين والمقيمين بأفضل صورة ممكنة، معربا عن شكره للعاملين في قطاع الإذاعة وجميع منتسبي الوزارة.



وأوضح أنه ستكون هناك برامج مباشرة داخل استديوهات الإذاعة تتضمن استضافة سفراء الكويت في الخارج والطلبة المبتعثين ولقاءات مع أهالي الشهداء ونخبة من الأكاديميين والفنانين والرياضيين، إضافة إلى بث مشترك مع اذاعات دول مجلس التعاون.



وأشار إلى تخصيص عدة برامج تتحدث عن الوحدة واللحمة الوطنية ابان الغزو العراقي الغاشم وإبراز دور القيادة السياسية والأشقاء في دول الخليج ودول التحالف في إعادة الشرعية الكويتية، وعن شهداء الكويت الأبرار.



وبين الفندي ان وزارة الإعلام قامت بإنتاج مجموعة من الأغاني الوطنية لنخبة كبيرة من كبار الفنانين الكويتيين والخليجيين والعرب إضافة الى كبار الشعراء والملحنين ومنح الشباب الفرصة للقيام بمثل هذه الأعمال الوطنية.



وذكر ان تغطية الاحتفالات الوطنية ليومي الاستقلال والتحرير ستستمر باحتفالات خاصة وبرسائل مباشرة للمستمعين عبر برامجها المختلفة وشبكة من المراسلين الموزعين في عدد من محافظات البلاد حتى منتصف الليل عبر مجموعة من البرامج المباشرة والمسجلة.