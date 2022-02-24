طرح الفنان القدير حبيب الدويلة أغنية وطنية جديدة من ألحانه بعنوان «سيرة المجد» بمناسبة الأعياد الوطنية، وهي من كلمات الزميل الشاعر حافظ الشمري، التوزيع والتنفيذ الموسيقي لوديع البدور، وقام بتصويرها المخرج مطلق الخصيلي، وهي من إنتاج وزارة الاعلام.



وفي هذا الجانب قال الفنان الدويلة أن أغنية «سيرة المجد» تتغنى بأجمل العبارات في حب القيادة السياسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله ورعاه»، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله»، وهي مهداة إلى كافة أبناء الشعوب الكويتي، تزامنا مع فرحة أعيادنا الوطنية، مشيرا إلى أنه يحرص باستمرار على المشاركة في تلك الفرحة من خلال طرح أعمال غنائية وطنية جديدة.



وثمن الدويلة الجهود الداعمة من قبل وكيلة وزارة الإعلام منيرة سليمان الهويدي، والتي قامت باستقباله وحرصت على تسخير كافة الإمكانيات لمواصلة عطائه الفني، إلى جانب الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة سعد الفندي، الذي يقوم بدور داعم للفنانين الكويتيين في تشجيع واحتضان إذاعة دولة الكويت لأعمالهم الغنائية الوطنية بمناسبة احتفالات الأعياد الوطنية لدولة الكويت الحبيبة، مشيدا بجهود الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري، والقائمين على مراقبة الموسيقى غانم العنزي وعبدالله الخبيزي.



وتقول كلمات أغنية «سيرة المجد»:



سيدي نواف الأحمد عسى عمرك طويل



سيرتك بالمجد والخير عز أفعالها



أبوفيصل كاسب الطيب والعلم الجميل



وقفته لأجل الوطن شايفين أفضالها



يا ولي العهد يا الحر يا السيف الصقيل



أشهد انك بالمواقف تعز أبطالها



سيدي مشعل لك القدر والفعل الجزيل



والمعاني الطيبة كلها تزهى لها



شعبكم سمعا وطاعة وقف في كل جيل



والحكم حكم الصباحي وحنا أرجالها



الولاء لشيوخنا وحبهم أكبر دليل



أنشد اللي بالحرايب شرب فنجالها