أحمد الفضلي



يواصل فريق عمل المسلسل الدرامي التراثي «محمد علي رود» الجزء الثاني تصوير المشاهد الأخيرة من العمل قبل الدخول للمونتاج ليكون المسلسل جاهزا للعرض في السباق الرمضاني المقبل عبر عدد من القنوات المحلية والخليجية وبمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



من جانبه، أكد كاتب العمل محمد أنور انه ومخرج المسلسل اتفقا على إبقاء الشخصية التي يجسدها الفنان الراحل جاسم عباس موجودة ضمن أحداث العمل خصوصا ان الراحل قام بتصوير 90% من مشاهده الخاصة بالعمل قبل وفاته ولم يتبق له سوى 12 مشهدا، موضحا انه وبقية العاملين في المسلسل يقومون حاليا بعمل حبكة درامية تبقي على شخصية الراحل موجودة في العمل دون تصوير ما تبقى من مشاهده ودون ان تتأثر أحداث العمل.



وعن اختلاف النسخة الجديدة من المسلسل عن نسخته الأولى، ذكر أنور من خلال حديثه لـ «الأنباء» ان النسخة الجديدة من العمل ستختلف بشكل كبير عن النسخة الأولى من حيث الأحداث وتسلسلها مع الإبقاء على شخصيات أساسية كانت تلعب أدوارا مهمة في النسخة الأولى وهو الأمر الذي يتطلب استمرارها في النسخة الثانية، موضحا ان العمل في نسخته الجديدة سيشهد انضمام شخصيات جديدة سيكون لها ظهور مميز في الجزء الثاني.



وتمنى أنور التوفيق لكل فريق العمل في إنجاز المهمة وان يحصدوا النجاح والتوفيق عند عرض المسلسل في رمضان المقبل، خصوصا ان الجميع يبذل حاليا جهودا مضاعفة لإنجاح المسلسل.



والجدير بالذكر ان مسلسل «محمد علي رود» في نسخته الأولى حقق نسبة مشاهدة عالية وفي النسخة الثانية يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم.