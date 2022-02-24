عبدالعزيز الفضلي



نظمت مدرسة البكالوريا الأمريكية صباح امس احتفالا بالأعياد الوطنية بمشاركة الطلبة وأولياء أمورهم.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام المدرسة أريج الغانم في تصريح للصحافيين: إن احتفالنا بالعيد الوطني والتحرير له طعم مختلف هذا العام بعد أن حرمنا منه العام السابق وبعد الانقطاع الطويل عن الدراسة، وتجاوزنا ولله الحمد الجائحة وحرصنا على أن يكون الاحتفال بأحسن تنظيم ومشاركة أولياء الأمور والطلبة لغرس القيم الوطنية لدى الأبناء.



وذكرت أن كثيرا من المدارس الخاصة جاهزة لتطبيق التعليم الحضوري الكامل بعد عطلة الأعياد، والدوام الحالي في «البكالوريا» شبه يومي بعد انخفاض الإصابات وتعامل وزارة الصحة بمرونة أكثر معنا، كاشفة عن وجود قرار لقطاع التعليم الخاص بشأن العودة الشاملة في المدارس الخاصة بعد عطلة الربيع، لكن اتحاد المدارس الخاصة طلب بعض المرونة في هذا القرار لتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة التي استغرقت من 3 إلى 4 أسابيع.



وتابعت: نطبق حاليا الدوام المدرسي في البكالوريا بشكل عادي مع التزامنا بالإجراءات الصحية مثل لبس الكمام وتهوية الفصول وتباعد الطلبة وقياس الحرارة، واستطعنا أن نكمل المسيرة التعليمية التي تستحق بذل الجهد للوصول إلى الأفضل في ظل الظروف القائمة، لافتة إلى أن الدوام المدرسي بنظام المجموعتين لا يشمل المدارس الأجنبية في حال اعتماده من «التربية» في مدارس التعليم العام، ونحن ماضون باتجاه الدوام الحضوري الكامل بعد العطلة والاتحاد تقدم بكتب رسمية إلى وزارتي التربية والصحة في هذا الشأن.