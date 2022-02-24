آلاء خليفة



عقد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اجتماعه الـ 19، برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.



وقال مدير عام الجهاز د.حمد العدواني إن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق على محضر الاجتماع الـ 18 الذي عقد في 12 سبتمبر الماضي، كما اطلع على تقرير متابعة توصيات مجلس الإدارة في الاجتماع السابق، كما ناقش عدة موضوعات، منها مذكرة بشأن مقترح تقديم شعار وهوية مرئية جديدة للجهاز الوطني، حيث قدمت رئيسة قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة بجامعة الكويت ورئيس الفريق المشكل في إعادة تصميم الهوية المرئية للجهاز د.سارة المضف شرحا لفكرة الشعار الجديد وما يرمز له.



وأضاف العدواني أن مجلس الإدارة ناقش مذكرة حول الالتحاق بالدراسة في مؤسسات تعليمية ببعض الدول، كما أحيط علما بالتقارير حول الزيارات الافتراضية لجامعة الفيصل وجامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية وفقا لمعايير الزيارات الافتراضية المستحدثة التي وضعت مؤخرا، وتمت مناقشة تقارير اللجان المتعلقة بالنظر في العديد من البرامج الحديثة والتي من شأنها تزويد سوق العمل بمدخلات غير تقليدية وعالية الكفاءة لتعزيز قدرة الكويت التنافسية عالميا مع المحافظة على جودة التعليم ومتطلبات التحصيل العلمي التي تقتضي وضع الضوابط اللازمة لضمان تحقيقها.