آلاء خليفة



أوضحت د. أمثال الحويلة نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس وممثلة جمعية أعضاء هيئة التدريس في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 22/2/2022 أنها قد عرضت موضوع تجميد لائحة الصيفي والذي يلحق بالضرر الكبير على أعضاء الهيئة التدريسية وذلك على بند ما يستجد من الأعمال، ووعد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدر البديوي بأن هذا الموضوع سيتم عرضه في اجتماع قادم لمجلس الجامعة.



وأكدت الحويلة أن جميعة أعضاء هيئة التدريس سوف تستمر بالدفاع عن حقوق ومزايا أعضاء الهيئة التدريسية بما في ذلك الوقوف ضد أي اجراء أو قرار من شأنه أن ينتقص من الحقوق الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية.



من جانب آخر، أفادت الحويلة بأنها قد عرضت مشكلة نقص الشعب وتقليل العبء الإضافي في بعض الكليات، وقد لاقى هذا الموضوع تفهما من قبل مدير الجامعة وعميد القبول والتسجيل، وقد ثمنت لهم هذا التعاون.



مشددة على أن الجمعية ترحب بالمقترحات والآراء وبكل من يرغب من الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة التدريسية بالعمل معا نحو النهوض بحقوقنا ومكتسباتنا جميعا.