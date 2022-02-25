كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الانجازات التي حققها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي خلال شهر يناير الماضي حيث أسفرت الحملات الميدانية التي قام بها المفتشون عن إزالة 16 تعديا على أملاك الدولة، وتحرير 35 محضر مخالفة.



وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ إبراهيم السبعان ان المفتشين بفريق الطوارئ قاموا بتوجيه 530 تنبيها بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، و24 انذارا لتعديات المقامة على املاك الدولة، وإزالة 16 تعديا على املاك الدولة.



وأضاف السبعان: تم الكشف على 46 شكوى هاتفية، وإغلاق 8 محلات وإعطاء 7 أوامر فتح، بالإضافة الى انه تم الصلح بمخالفتين.



ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل على حساب البلدية @kuwmun عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشكوى على الفور.